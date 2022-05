SHUTTERSTOCK ilustrācija

Mikroskopiska spēkstacija: enzīmi dod enerģiju katrai šūnai Ieteikt







Regīna Olševska, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Enzīmi ir olbaltumvielas, kas nodrošina dzīvībai svarīgus procesus, piemēram, vielmaiņu, audu reģenerāciju un daudzus citus, bet koenzīmi, no kuriem pazīstamākais ir Q10, ir enzīmu darbīgās sastāvdaļas, kuras tostarp apgādā šūnas ar nepieciešamo enerģiju. Lai gan koenzīmus uzņemam kopā ar uzturu, tos sintezē arī pats organisms.

Mikroskopiska spēkstacija

Koenzīms Q10 atrodas visās organisma šūnās, īpaši tajās, kurām ir intensīva vielmaiņa un nepieciešams vairāk enerģijas, – sirdī, aknās, nierēs, šķērssvītrotajā muskulatūrā. Interniste, ortomolekulārās terapijas speciāliste Antra Briede stāsta, ka organismā šis koenzīms sastopams gan oksidētajā, gan reducētajā formā atkarībā no tā, vai tas piesaista vai atdod ūdeņraža atomu, turklāt šo abu formu maiņa organismā noris zibenīgi un nepārtraukti.

Oksidēšanās un reducēšanās reakcija ir pamatā enerģijas ražošanai mitohondrijos – sīkos šūnas organoīdos, kuri nodrošina šūnu enerģijas metabolismu. Varētu teikt, ka tie ir sava veida šūnu spēkstacijas. Ne jau velti angļu zinātnieks Pīters Mičels pēc tam, kad bija atklājis šī mikroelementa nozīmi šūnas enerģijas ražošanā – tā sauktajā mitohondriju respiratorajā ķēdē, 1978. gadā saņēma Nobela prēmiju ķīmijā.

“Q10 ir tikai viens no daudzajiem koenzīmiem, kas nodrošina enerģijas ražošanu mitohondrijos. Q ir apzīmējums kvinona vienībai, tā sauktajai benzokvinona “galvai”, bet skaitlis 10 apzīmē izoprēna vienību skaitu, kuras ir tai piestiprinātas gluži kā aste,” koenzīma uzbūvi skaidro ārste. Kopā ar augu vai dzīvnieku valsts pārtikas produktiem cilvēka organismā nonāk koenzīmi arī ar īsākām “astēm”, piemēram, Q7 vai Q9, kuri vajadzības gadījumā tiek pārveidoti, tas ir, pagarināti.

Zinātnieki noskaidrojuši, ka Q10 piedalās enerģijas veidošanās procesā un uzturvielu pārvēršanā enerģijā, kas nepieciešama dažādiem organisma fizioloģiskiem procesiem. Tas nodrošina ar enerģiju, kas īpaši nepieciešama sirds un muskuļu normālai darbībai, kā arī paaugstinātas fiziskās un psiholoģiskās slodzes un slimību gadījumos.

Cīnās pret brīvajiem radikāļiem

Foto: SHUTTERSTOCK

Koenzīma Q10 aktīvā forma ir ubikvinols, kura ļoti ātri piesaista skābekli jeb oksidējas. Šī reakcija nosaka otru svarīgāko šī koenzīma funkciju – pasargāt šūnas no brīvo radikāļu iedarbības. Antra Briede norāda, ka šie kaitnieki organismā nonāk ne tikai no piesārņotas apkārtējās vides. Arī enerģijas ražošanas procesā šūnu mitohondrijos kā blakusprodukts izdalās liels daudzums brīvo radikāļu, kuru neitralizācijai nepieciešams pietiekami liels antioksidantu – dažādu vitamīnu un mikroelementu – daudzums. Radikāļi organismā veidojas nepārtraukti, savukārt antioksidanti, tādi kā C vitamīns vai selēns, tos tikpat ātri iznīcina, tādēļ parasti abi šie procesi atrodas līdzsvarā. Jāpiebilst, ka antioksidanti mazina ne tikai brīvo radikāļu iedarbību, bet arī hipoksiju jeb skābekļa trūkumu audos. Oksidatīvā stresa apstākļos – tā rašanos veicina garīgā pārpūle, smēķēšana, pārmērīga medikamentu vai alkohola lietošana, starojums (saules UV stari, datora monitors, viedierīces) – šis līdzsvars tiek izjaukts, tas nozīmē, ka brīvo radikāļu savairojies pārāk daudz. Mūsdienās zināms ap simts dažādu slimību, kuru attīstība tiek saistīta ar brīvo radikāļu izraisītajiem bojājumiem.

Zinātnieki atklājuši, ka audos, kuri pakļauti oksidatīvam stresam, piemēram, ādā, zarnās, plaušās, smadzenēs, koenzīma aktīvās formas – ubikvinola – koncentrācija ir lielāka. Gan enerģijas ražošanas, gan antioksidanta funkciju Q10 neveic viens, bet kopā ar daudzām citām vielām, īpaši C, E un B grupas vitamīniem, mikroelementiem – selēnu, cinku.

Pēc 40 gadu vecuma Q10 biosintēze organismā vājinās un tā daudzums samazinās. Ja cilvēks turklāt pakļauts oksidatīvajam stresam, viņš noveco daudz straujāk. Visspilgtāk pārmaiņas atspoguļojas ādā, tai sāk trūkt skābekļa, noārdās kolagēna un elastīna šķiedras, pasliktinās hidrolipīdais balanss. Ādas aizsargslānis kļūst plānāks, zemādas tauku slāņa zudums izraisa krunciņu parādīšanos, tā priekšlaikus noveco. Kosmētisko līdzekļu ražotāji jau sen atklājuši, ka koenzīms Q10 spēj efektīvi aizkavēt novecošanās procesu, kā arī regulēt melanīna sintēzi, novēršot pigmentācijas jeb tā saucamo vecuma plankumu veidošanos, tādēļ tas atrodas daudzu ādas kopšanas līdzekļu sastāvā, kuru mērķgrupa ir dāmas pēc 40.

Ēdam gaļu un dārzeņus!

“Svarīgi nodrošināt savu uzturu ar izejvielām – mikroelementiem un vitamīniem, kuri nepieciešami Q10 biosintēzei organismā. Tās ir aminoskābes, B grupas vitamīni, ieskaitot fol­skābi, un C vitamīns. Gaļa ir galvenais Q10 avots, īpaši koncentrētā veidā tas ir subproduktos – sirdī, aknās, nierēs, arī zivīs. Labs Q10 un omega-3 taukskābju avots ir sojas eļļa,” norāda Antra Briede. Koenzīmus satur arī olas, pilngraudu produkti, rieksti. Lai gan augļos un dārzeņos šo koenzīmu nav daudz, to lietošana veicina Q10 biosintēzi organismā. Der zināt, kā koenzīma līmeni pārtikas produktos ietekmē termiskā apstrāde. Vārot tas nemainās, bet cepšanas laikā samazinās par 30%. Arī saldētos pārtikas produktos tā līmenis ir zemāks nekā svaigos vai vārītos.

Ārste teic, ka Q10 trūkumam organismā nav specifisku simptomu, netieši par to var liecināt fizisks un psihoemocionāls nogurums (izdegšanas sindroms), sirds un asinsvadu slimības, slikta brūču dzīšana, nepietiekams medikamentu, piemēram, antihipertensīvo līdzekļu, iedarbīgums. Šo koenzīmu varētu trūkt arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, īpaši, ja viņi uzturā reti lieto augļus un dārzeņus, slimojot ar sirds mazspēju, hipertensiju, cukura diabētu un citām slimībām, kurām ir saistība ar oksidatīvo stresu, lietojot zāles, kuras traucē šī koenzīma biosintēzei, piemēram, hormonālos kontracepcijas līdzekļus, antibiotikas, antacīdus, kortikosteroīdus, nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, beta blokatorus, statīnus un virkni citu.

“Koenzīma Q10 dabiskās biosintēzes stimulēšanai ieteicams pilnvērtīgs uzturs, bet nepieciešamības gadījumā papildus varētu lietot uzturvielu kompleksus, kas pietiekamās devās satur B grupas, C un E vit­amīnus. Šādā gadījumā pietiek ar nelielu 15–30 mg koenzīma Q10 devu,” viņa saka.

Veseliem cilvēkiem, kuri nolēmuši lietot uztura bagātinātājus ar Q10, diennaktī ieteicamā deva ir 30 mg Q10. Gados veciem cilvēkiem un tiem, kuri slimo ar hroniskām sirds un asinsvadu, nieru vai citu orgānu slimībām, pirms uztura bagātinātāju lietošanas vēlams konsultēties ar ārstējošo ārstu (vai farmaceitu), kurš vislabāk zinās, vai un cik lielā devā to lietot.

Farmaceita padoms

“Mēness aptiekas” farmaceits Vadims Brižaņs: “Tipiska Q10 deva pieaugušajiem ir no 30 līdz 90 mg dienā, bet ieteicamais daudzums var sasniegt arī 200 mg. Tā kā šis koenzīms šķīst eļļā un palīdz nodrošināt normālu enerģijas vielmaiņu, uztura bagātināja kapsulas jālieto no rīta ēdienreižu laikā, uzdzerot pietiekamu daudzumu ūdens. Tādējādi tās labāk uzsūcas un mazinās nevēlamu kuņģa – zarnu trakta reakciju risks.

Ja pacients lieto antikoagulantus (varfarīnu un dikumarolu), pirms šī uztura bagātinātāja lietošanas jākonsultējas ar ārstu. Jo atsevišķos gadījumos novērotas asins recēšanas rādītāju izmaiņas.

Hipertensijas pacientiem Q10 var pazemināt asinsspiedienu. Pacientiem, kuri lieto asinsspiedienu pazeminošus līdzekļus, ieteicams kontrolēt asinsspiedienu, uzsākot lietot Q10 un pēc terapijas beigām, lai izvērtētu nepieciešamību pielāgot devu. Medikamenti, kuri satur statīnus (tos lieto paaugstināta holesterīna līmeņa koriģēšanai), parasti izraisa koenzīma Q10 līmeņa samazinājumu asins serumā. Pierādīta arī koenzīma Q10 samazināšanās muskuļu audos, kas varētu izraisīt muskuloskeletālās un saistaudu sistēmas bojājumus, piemēram, mialģiju, sāpes, muskuļu spazmas. Tādos gadījumos papildu terapijai būtu jāapsver koenzīma Q10 saturošu uztura bagātinātāju lietošana, lai samazinātu nevēlamo blakusefektu risku.

Uzziņa

Ko liecina pētījumi

• Lai gan nav zinātnisku pierādījumu, ka Q10 pagarina dzīves ilgumu, daži pētījumi liecina, ka Q10 samazina kļūdu biežumu DNS sintēzē, tātad jaunu šūnu ražošanā, zema blīvuma lipoproteīnu līmeni un kopā ar E vitamīnu kavē atero­sklerotisko pangu veidošanos.

• Q10 lietošana samazina varfarīna (antikoagulants) efektivitāti.

• Pacientiem ar sirds mazspēju tā lietošana uzlaboja sirds kreisā sirds kambara veiktspēju, bet hroniskas stenokardijas pacientiem palīdzēja stiprināt sirds muskuļa šūnas un mazināja išēmijas risku.

• Zviedrijā senioriem vecumā no 70 līdz 88 gadiem pēc ilgstošas koenzīma Q10 un selēna lietošanas tika novērota kardiovaskulārā veselības uzlabošanās, kā arī bija ievērojami zemāki mirstības rādītāji. Šis efekts saglabājās vēl vairākus gadus pēc šo vielu lietošanas pārtraukšanas.

• Q10 labvēlīgi ietekmē asinsspiedienu, lietojot to pietiekami lielās devās, samazinājās gan sistoliskais, gan diastoliskais spiediens.

• Ir pierādījumi tā profilaktiskajai iedarbībai migrēnas lēkmju samazināšanā, īpaši tad, ja pacients nevēlas lietot medikamentus.

• Cita starpā minēta Q10 pozitīvā ietekme nieru mazspējas, kardiomiopātijas gadījumā, pēc miokarda infarkta, dažu ķīmijterapijas preparātu lietošanas laikā.