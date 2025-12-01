Valsts policija brīdina: visvairāk cilvēki “uzķeras” uz šiem zvaniem… 0
Valsts policija (VP) publicējuši krāpniecības statisku par aizvadīto nedēļu, atklājot, ka lielākie zaudējumi pēc krāpšanas veida bijuši saistīti ar zvaniem no “komunālo pakalpojumu sniedzējiem”, izkrāpjot no cilvēkiem 125 905 eiro.
VP informē, ka “no 24. līdz 30. novembrim reģistrēts 271 krāpšanas gadījums. No tiem 71 gadījumā iedzīvotāji zaudējuši naudu, bet 197 gadījumos krāpnieku mēģinājumi beigušies bez finansiāliem zaudējumiem, trijos gadījumos nodarītais zaudējums vēl nav zināms. Kopējie iedzīvotāju zaudējumi sasniedz vismaz 460 937 eiro.”
Joprojām visvairāk naudas tiek izkrāpts viltus zvanu gadījumos, kad krāpnieki uzdodas par “komunālo pakalpojumu sniedzēju” (“Latvenergo”, “Elektrum”, “Sadales tīkls” u.c.).
55 352 eiro izkrāpti pēc krāpnieku zvaniem no “bankām”. 30 640 eiro ar zvaniem no “VSAA”. Tad seko investīciju krāpšanas veids – izkrāpti 23 499 eiro, bet ar zvaniem no “pasta” – 22 065 eiro.
Valsts policija aicina būt modriem! Sabiedrība tiek aicināti izglītot savus mājiniekus, savus ģimenes locekļus, tuviniekus un paziņas, pirms viņus paspēj savās lamatās ievilkt krāpnieki.
