Sviests maksā no 36 eiro kilogramā, un Vīķe-Freiberga agrāk nezināja latviešu valodu… Trīs rīdzinieki Baltkrievijas TV ēterā stāsta pekstiņus par Latviju 0
Bijušais Krievijas propagandists Marats Kasems vietnē “X” publicējis video, kurā redzams, kā Baltkrievijas televīzijā melus par Latviju stāsta Aleksejevs, Samuļs un Rudakovs.
“Kāds, jūsuprāt, būs rezultāts, ja propagandas televīzijas studijā tiks uzaicināti pedofils, sutenieris un narkomāns un tiks uzsākta tiešraide?
Pareizi, tas būs vēl viens ārprāts, par ko daudzi psihiatriskās slimnīcas pacienti varēs tikai sapņot.
Šādu eksperimentu kādu iemeslu dēļ nolēma veikt Baltkrievijas televīzija, kas uz savu propagandas šovu uzaicināja trīs no Latvijas aizbēgušus noziedzniekus: Aleksejevu, Samuļu un Rudakovu.
Un bijušie rīdzinieki sarīkoja lukašistiem īstu trakulīgu diskotēku, kas bija pilna ar meliem un bufonādi.
Tur šoreiz bija gandrīz visi priekšnesumi:
1. Bija jautrs stāsts par to, ka par Vairu Vīķi-Freibergi Latvijā uzzināja divas dienas pēc viņas ievēlēšanas. Pati Vaira, pēc klaunu teiktā, brīdī, kad nodeva prezidenta zvērestu, nezināja latviešu valodu un tāpēc lasīja no lapiņas.
Pēc tam, tomēr, iemācījās.
2. Pacienti atkal fantazēja par produktu cenām Latvijā. Piemēram, pēc viņu domām, sviests maksā no 36 eiro par kilogramu, bet siers – no 17 eiro par kilogramu.
3. Samuļs apgalvoja, ka likumprojekti Saeimā tiek saņemti no Londonas, tāpēc tie ir angļu valodā.
Nevajag smieties, taču, pēc viņa domām, naktī parlamenta pagrabā sēž kādas meitenes un tulko šos dokumentus. Pēc tam meitenes pusstundu pirms balsojuma nodod savu tulkojumu deputātiem, un tie balso.
4. Aleksejevs džemperī ar uzrakstu “PSRS” stāstīja, ka agrāk dzīvojis pie skolas, kur mācījās tikai tie, kuriem plūst latviešu asinis. Visi bērni šajā skolā savā starpā runāja angļu valodā.
5. Vēl bija stand-up par to, ka pirms okupekļa nojaukšanas Latvijas varas iestādes lika studentiem iziet ielās, lai atbalstītu okupekļa demontāžu. Tomēr šie studenti bija citas rases un viņiem nebija tāda ādas krāsa kā latviešiem.
Vai jūs gadījumā neesat aizmirsuši par daudzu tūkstošu indiešu un pakistāniešu mītiņiem, kuros tika pieprasīts nekavējoties nojaukt okupekli?
Ja runājam nopietni, tad šādu trakumā koncentrāciju ir ļoti grūti panākt, bet Baltkrievijas propagandistiem tas izdevās.
Dīvaini, ka iepriekš nevienam nebija ienācis prātā sapulcēt visus cirka māksliniekus vienā vietā (cirka mākslinieki, piedodiet par tādu salīdzinājumu).
Principā vairāk nekas nav jādara.
Es vispār atstādinātu vadītāju, uz galda katram uzliktu pudeli ar degvīnu un ieslēgtu kameras.
Baltkrievi, tas ir bezmaksas padoms!
Šādas programmas reitingi būtu milzīgi, mūsu bijušie vatņiki jūs nepievils.
P.S. Atgādinu, ka šie cilvēki baltkrievijas televīzijā tiek pasniegti kā Baltijas valstu eksperti.
Proti, kāda ir televīzija, tādi arī ir eksperti un tāds arī ir viņu kompetences līmenis,” pie publicētā video raksta Kasems.
— Marats Kasems 🇱🇻 🇪🇺 (@MaratQasem) December 1, 2025