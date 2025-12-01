Gastroenteroloģe: Galvenais, kas nepatīk aizkuņģa dziedzerim, ir alkohols 7
Aizkuņģa dziedzera saslimšanas diagnosticēt grūti un arī tās ārstēt ir sarežģīti – runājot par gremošanas sistēmas veselību, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” atzīst gastroenterologs, endoskopists Ilona Vilkoite.
“Aizkuņģa dziedzeris ir mazs orgāns, bet ļoti nepatīkams savā ziņā un, ja tas saslimst, tad problēmas ir nopietnas – gan ar iekaisumiem: hroniskiem un akūtiem, gan pankreatītu,” stāsta daktere un uzsver, ka īpaši sarežģīti esot ar aizkuņģa dziedzera vēzi – gan tāpēc, ka to var diagnosticēt vēlīni, gan tāpēc, ka tas slikti padodas terapijai. Ko darīt, lai sevi pasargātu no saslimšanas, viņa skaidro: “Galvenais, kas nepatīk aizkuņģa dziedzerim, ir alkohols. Lielai daļai pacientu alkohols ir galvenais trigers. Otrs, par ko ir jādomā aizkuņģa dziedzera kontekstā, ir žultspūslis. Ja žultspūslī ir akmeņi, tas var draudēt ar aizkuņģa dziedzera iekaisumu.” Ārste arī piebilst, ka gremošanas trakta audzējiem simptomi demžēl parādās tikai vēlīnās stadijās.