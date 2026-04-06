Jauns drauds pie apvāršņa: Krievija būvē bezpilota lidaparātu bāzes Baltkrievijā
Baltkrievijā aktīvi tiek būvētas Krievijas tālas darbības dronu vadības bāzes, vēsta ārzemju mediji.
Krievija aktīvi militarizē Baltkrieviju – ir ziņots par četru tāla darbības rādiusa bezpilota lidaparātu vadības bāzu būvniecību valstī. Par to ziņoja “Forbes”, atsaucoties uz informāciju no Ukrainas.
Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis nesen pauda bažas, ka Baltkrievija “arvien vairāk tiek iesaistīta” Krievijas agresijā. Viņš ieteica Eiropai būt modrai.
“Krievija plāno turpināt izmantot Baltkrievijas teritoriju un pagaidu okupēto Ukrainas teritoriju, lai izveidotu tāla darbības rādiusa dronu zemes vadības centrus,” paziņoja Ukrainas prezidents.
Aģentūra “Reuters” apstiprina šo informāciju. Saskaņā ar publikāciju, varētu būt iesaistītas četras bezpilota lidaparātu bāzes.
“Putins uzskata Lukašenko par svarīgu sabiedroto un cenšas piespiest savu Baltkrievijas kolēģi sniegt lielāku palīdzību Krievijai,” teikts rakstā.
Ja Maskava īstenos savus plānus un Baltkrievijā uzcels bezpilota lidaparātu bāzes, tas palielinās draudus gan Ukrainai, gan visai Eiropai.
“Ja Krievija uzbūvēs šīs bāzes Baltkrievijā un izmantos tās, lai veiktu triecienus pret Ukrainu, tas ievērojami samazinās Ukrainas bruņoto spēku reakcijas laiku uz šādiem uzbrukumiem.
Tas varētu novest pie nāvējošākiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainas infrastruktūrai un civiliedzīvotājiem. Tas varētu arī novest pie Krievijas bezpilota lidaparātu aktīvākas ielaušanās NATO gaisa telpā,” rakstīts “Forbes” publikācijā.