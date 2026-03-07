Tā ir tīrākā spekulācija! Klementjevam nav saprotams, kā degvielas cenas Latvijā spēja tik ātri pieaugt 0
Naftas cenu svārstības pasaulē bieži vien ļoti ātri atspoguļojas arī Latvijas degvielas uzpildes stacijās. Pēc spriedzes saasināšanās Tuvajos Austrumos un militārā konflikta ar Irānu sākuma daudzviet Latvijā degvielas cenas pieauga teju acumirklī, raisot jautājumus par to, cik pamatots ir tik straujš sadārdzinājums.
TV24 raidījumā “Preses klubs” Rīgas domes deputāts, frakcijas “Latvija pirmajā vietā” vadītāja vietnieks Andrejs Klementjevs norāda, ka tik straujš degvielas cenu kāpums ir tīra spekulācija.
“Benzīns, kas atrodas benzīntankā un arī noliktavās, ir nopirkts pēc biržas cenām, kuras bija pirms kara,” skaidro Klementjevs.
Jau iepriekš vēstījām, ka degvielas cenu straujais kāpums Latvijā pēc Irānas kara sākuma raisa jautājumus, ceturtdien intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” atzina ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Jautāts, vai degvielas cenu pieaugums degvielas uzpildes stacijās par 10-12 centiem ir pamatots, Valainis norādīja, ka Konkurences padome tam pievērš uzmanību un seko līdzi situācijai.
“[Naftas cenas] lēciens starptautiskajos tirgos un momentāla pārnese uz mūs benzīntankiem, ir tas, kas arī mums raisa jautājumus,” sacīja Valainis, piebilstot, ka tirgotājiem ir jābūt godprātīgiem cenu noteikšanā un uzņēmējiem ir jābūt gataviem skaidrot konkurences uzraugiem degvielas cenu veidošanas politiku.
Ministrs arī atzīmēja, ka par negodīgu komercpraksi Konkurences padome var piemērot bargus sodus.
“Mēs sekojam šiem jautājumiem līdzi un attiecīgās iestādes vajadzības gadījumā rīkosies un tirgotājiem ir jābūt gataviem atbildēt uz šiem jautājumiem,” sacīja Valainis.
Plašāk skaties pievienotajā video!