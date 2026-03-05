4 galvassāpju veidi, kurus nekad nevajadzētu ignorēt, viens no tiem var būt īpaši bīstams 0
Galvassāpes un migrēna ir izplatīta veselības problēma, ar kuru regulāri saskaras miljoniem cilvēku visā pasaulē, turklāt biežāk tās piemeklē sievietes. Tās var izraisīt ne tikai sāpes un diskomfortu, bet arī citus nepatīkamus simptomus, piemēram, sliktu dūšu, paaugstinātu jutību pret gaismu un nogurumu.
Speciālisti brīdina – pat ja galvassāpes šķiet ierasta parādība, pastāv noteikti simptomi, kurus nekādā gadījumā nevajadzētu ignorēt. Ja tie parādās, ir svarīgi savlaicīgi vērsties pie ārsta.
Ja pamanāt kādu no šiem simptomiem, ir pienācis laiks doties pārbaudīt savu veselību!
Galvassāpes ir pēkšņas un ļoti stipras
Saskaņā ar ekspertu teikto, galvassāpes var būt gan asas, durstošas vai ar pulsējošām sajūtām, gan ar intensīvu spiedienu vai spiedošu sajūtu. Neatkarīgi no sāpēm, ja tās ir spēcīgākas vai pēkšņas nekā jebkuras citas galvassāpes, ko esat piedzīvojis, tās jāuztver nopietni.
Ja kādam ir pēkšņas, ļoti stipras galvassāpes, kuru dēļ šķiet, ka galva tūlīt eksplodēs, tas nav normāli – nekavējoties jāvēršas pēc palīdzības, norāda eksperti.
Pēkšņas un ļoti stipras galvassāpes var liecināt par smadzeņu asiņošanu vai citām asinsvadu problēmām, kas var būt letālas, ja tās netiek nekavējoties ārstētas.