Foto: pexels.com

4 galvassāpju veidi, kurus nekad nevajadzētu ignorēt, viens no tiem var būt īpaši bīstams 0

LA.LV
20:34, 5. marts 2026
Veselam Ārstēšana

Galvassāpes un migrēna ir izplatīta veselības problēma, ar kuru regulāri saskaras miljoniem cilvēku visā pasaulē, turklāt biežāk tās piemeklē sievietes. Tās var izraisīt ne tikai sāpes un diskomfortu, bet arī citus nepatīkamus simptomus, piemēram, sliktu dūšu, paaugstinātu jutību pret gaismu un nogurumu.

Veselam
Daudzi šādi ēd katru dienu! Uztura speciālisti nosauc 5 visbīstamākās ēdienu kombinācijas
Vecumdienās tev nebūs vajadzīgi ne bērni, ne partneris, ne draugi – bet trīs citas lietas, ko vērts zināt ikvienam
RAKSTA REDAKTORS
Drīz vien stjuarte aizrādīja… Pasažieri piedzīvo nepatīkamu saskarsmi ar “airBaltic” apkalpi
Lasīt citas ziņas

Speciālisti brīdina – pat ja galvassāpes šķiet ierasta parādība, pastāv noteikti simptomi, kurus nekādā gadījumā nevajadzētu ignorēt. Ja tie parādās, ir svarīgi savlaicīgi vērsties pie ārsta.

Ja pamanāt kādu no šiem simptomiem, ir pienācis laiks doties pārbaudīt savu veselību!

Galvassāpes ir pēkšņas un ļoti stipras

CITI ŠOBRĪD LASA
“Ukraina palīdz saviem partneriem!” ASV oficiāli lūgušas Ukrainas palīdzību aizsardzībā pret irāņu “Shahed” droniem
Kļuvis zināms, kad “airBaltic” plāno izpildīt repatriācijas lidojumu no Dubaijas uz Rīgu
Draudzības saites pārtrūkušas? Kremlis nāk klajā ar visai negaidītu paziņojumu

Saskaņā ar ekspertu teikto, galvassāpes var būt gan asas, durstošas vai ar pulsējošām sajūtām, gan ar intensīvu spiedienu vai spiedošu sajūtu. Neatkarīgi no sāpēm, ja tās ir spēcīgākas vai pēkšņas nekā jebkuras citas galvassāpes, ko esat piedzīvojis, tās jāuztver nopietni.

Ja kādam ir pēkšņas, ļoti stipras galvassāpes, kuru dēļ šķiet, ka galva tūlīt eksplodēs, tas nav normāli – nekavējoties jāvēršas pēc palīdzības, norāda eksperti.

Pēkšņas un ļoti stipras galvassāpes var liecināt par smadzeņu asiņošanu vai citām asinsvadu problēmām, kas var būt letālas, ja tās netiek nekavējoties ārstētas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Bieži ciešat no migrēnas? Vienkāršs veids, kā tikt galā ar galvassāpēm bez tabletēm
Veselam
Kāpēc reibst galva, strauji pieceļoties?
Ai, kā sāp! 6 pārtikas produkti, kas var izraisīt galvassāpes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.