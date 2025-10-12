“Mūsu amerikāņu dārgums…” Mūžībā devusies leģendārā aktrise Daiena Kītone 0
Leģendārā aktrise Daiena Kītone, plašāk pazīstama sadarbojoties ar Vudiju Alenu un filmām “Annie Hall”, “Krusttēvs”, “Sarkanie”, “Pirmo sievu klubs” un “Grāmatu klubs”, mirusi 79 gadu vecumā Kalifornijā. Ziņas apstiprināja žurnāls “People”. Ģimenes pārstāvji lūguši ievērot privātumu, informē ārzemju medijs.
Daiena Kītone bija amerikāņu aktrise, Oskara balvas ieguvēja un viena no ievērojamākajām kino ikonām pēdējo piecdesmit gadu laikā. Viņa kļuva plaši pazīstama ar Vudija Alena filmām, īpaši ar “Annie Hall”, kas viņai 1977. gadā atnesa Oskaru par labāko aktrisi, radot neatkārtojamu komēdijas stila fenomenu, kas iedvesmoja vairākas paaudzes.
Viņas debija lielajā kino bija filmā “Krusttēvs”, kur Kītone atveidoja Maikla Korleones sievas lomu. Viņas aktrises karjera ietvēra filmēšanos gan komēdijās, gan drāmās. Īpašu atpazīstamību viņa ieguva sadarbojoties ar Vudiju Alenu filmās: “Sleeper”, “Love and Death” un “Manhattan”, kur viņas izcilais humors un spilgtais tēls padarīja viņu par neaizmirstamu zvaigzni teju visā pasaulē.
Aktrise izcēlās ne tikai ar savu talantu, bet arī ar unikālo stila izjūtu – viņa bieži bija redzama valkājot cepuri, platas bikses vai kaklasaiti, – kas viņu padarīja atšķirīgu no citiem. Viņas talants un spēja parādīt dzīves realitāti caur humoru padarīja viņu citu acīs par ļoti īpašu sievieti.
Kītone aktīvi turpināja filmēties, piedaloties dažādos televīzijas un kino projektos, un savu radošo enerģiju saglabāja arī ārpus ekrāna, iesaistoties mākslas, mūzikas un mājas preču projektos. 2024. gada decembrī viņa izdeva savu pirmo singlu “First Christmas”, kā arī bija ļoti aktīva gan sabiedrībā, gan arī sociālajos tīklos.
Daiena Kītone aiz sevis atstāja iespaidīgu mantojumu – filmas, kas turpinās iedvesmot ļoti daudzus skatītājus.
Aktrises veselība pēdējo mēnešu laikā ļoti pēkšņi esot sākusi pasliktināties, un pat daudzi no viņas ilggadējiem draugiem par to nebija informēti. Losandželosas ugunsdzēsības dienests apstiprināja, ka reaģēja uz ārkārtas izsaukumu viņas mājās, un kāda persona tika nogādāta slimnīcā.