“Tas bija viens no grūtākajiem lēmumiem, kāds man ir bijis jāpieņem!” Brūsa Vilisa sieva atklāti par dzīvi pēc diagnozes 0
Holivudas zvaigznes Brūss Viliss ģimene jau vairākus gadus dzīvo smagu pārbaudījumu ēnā. 2022. gadā aktiera tuvinieki paziņoja, ka viņš pārtrauc karjeru veselības problēmu dēļ, bet vēlāk kļuva zināms, ka Vilisam diagnosticēta frontotemporālā demence, progresējoša neirodeģeneratīva slimība, informē ārzemju medijs.
Tagad viņa sieva, Emma Vilisa ir emocionāli paziņojusi, ka slimība ir ietekmējusi visu viņu ģimenes dzīvi. Jaunā dokumentālā filma atklāj, ka Brūss un Emma nolēmuši dzīvot atsevišķi, viņa norāda, ka tas ir lēmums, kuru nebija viegli pieņemt.
“Tas bija viens no grūtākajiem lēmumiem, kas man bija jāpieņem. Bet es zināju, ka Brūss to gribētu, pirmām kārtām dēļ mūsu meitām. Viņš vēlētos, lai viņas aug mājā, kura vairāk pielāgota viņu vajadzībām,” sacīja Emma, runājot par savām meitām, kuras ir vēl ļoti jaunas.
Emma atklāja, ka 70 gadus vecais Brūss dzīvo vienstāvu mājā, kurā tiek nodrošināta pastāvīga aprūpe. Emma apstiprina, ka vēl aizvien daudz laika pavada kopā, meitas pie tēta ietur brokastis, vakariņas, vai pat skatās kopā kādu filmu.
Pēc Emmas teiktā var noprast, ka viņu otrās mājas ir kļuvušas par drošu patvērumu, tur valda mīlestība, siltums un smiekli. Bērni jūtas pasargāti, bet Vilissu turpina regulāri apmeklēt gan viņa draugi, gan arī viņa bijusī sieva kopā ar viņu kopīgajām meitām.
Lai gan slimība pakāpeniski atņem Vilisam runas spējas, fiziski viņš joprojām ir labā formā un aizvien ir kustīgs.
“Brūss joprojām ir ļoti mobils, viņš ir lieliskā fiziskā formā. Tas vienkārši nozīmē, ka viņas smadzenes vairs nestrādā tā, kā vajadzētu. Taču mēs esam atraduši citu veidu, kā sazināties, un es par to esmu pateicīga. Esmu pateicīga, ka mans vīrs joprojām ir kopā ar mums,” atzīstas Emma.
Kas ir frontotemporālā demence?
Šī slimība skar smadzeņu priekšējo un deniņu daļu darbību, kas atbild par runu, uzvedību, emocionālo regulāciju un sociālajām prasmēm. Vilissa gadījumā, tā apvienojas ar afāziju, kas vēl vairāk apgrūtina saziņu, lai gan fiziskās spējas aktierim saglabājušās relatīvi stabilas.
Brūsa Vilissa stāsts atgādina, cik trausla var būt veselība, pat cilvēkiem, kuri ir šķietami ir neuzvarami uz lielā ekrāna.