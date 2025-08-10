#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

22:22, 9. augusts 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Uz līnijas” dermatologs Raimonds Karls no “DermaClinic Rīga” skaidroja saules pozitīvo ietekmi uz cilvēka veselību un to, kā pareizi uzņemt D vitamīnu.

“Jā, saulīte dod labumu, nav tā, ka dermatologs cilvēkiem iesaka dzīvot alā kā kurmim zem zemes,” uzsver Karls. Viņš akcentē gan emocionālos ieguvumus, gan saules lomu D vitamīna nodrošināšanā.

Saule sniedz ne vien pozitīvas emocijas, bet arī reālu labumu veselībai, jo tā palīdz organismam ražot D vitamīnu.

Dermatologs skaidro, ka efektīvai D vitamīna sintēzei būtisks ir laiks, ko cilvēks pavada saulē bez izteikta iedeguma: “Šeit es gribētu uzsvērt to, ka ja jūs rūpējaties un sekojat līdzi saviem D vitamīna rādījumiem, saulē būtu jāatrodas tik ilgi, lai neveidotos iedegums.”

Pēc viņa teiktā, optimālais ilgums esot 10 – 15 minūtes dienā: “Tas nozīmē to, ka katru dienu pa 10 – 15 minūtēm, tas ir tas laiks, kad iedegums veidosies ļoti, ļoti minimāli un D vitamīns uzkrāsies. Tiklīdz jūsu āda būs ieguvusi iedegumu, “rūpnīca” veras ciet un vairāk ādā D vitamīna priekštecis neveidojas.”

Karls paskaidro arī bioķīmisko mehānismu, kas to nosaka: “Melanīns ir pigments, kurš izveidojas ādā saules ietekmē un aptur D vitamīna veidošanos.”

Viņš piebilst: “Tur ir ļoti interesanti bioķīmiskie procesi, bet tikai gaiša āda bez apsārtuma nodrošina lielu D vitamīna sintēzes laiku.”

Savdabīgu piemēru dermatologs min no vietējās pludmales pieredzes: “Ja aizbrauksim uz Vecāķu pludmali un mēģināsim cilvēkiem, kuri tur ir nūdistu biedrības pārstāvji, pārbaudīt D vitamīnu – sezonas sākumā viņš tik tiešām būs ļoti labs, taču sezonas noslēgumā būs samazināts, jo D vitamīns vairāk neveidojās dēļ iedeguma.”

