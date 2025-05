Vai ar augiem un augļiem var kontrolēt sejas ādas novecošanos? Konsultē dermatologs Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs interesējās par sejas ādas kopšanu: “Vai ir iespējams ar tautas līdzekļiem, augiem un augļiem kontrolēt sejas ādas novecošanos?” Uz šo jautājumu atbildēja raidījuma viesis – “Derma Clinic Riga” dermatologs Raimonds Karls.

“Ir atsevišķi produkti, kurus tik tiešām var lietot kā maskas, no tiem arī gatavo dažādus vitaminizētus ekstraktus. Tos tik tiešām var labi lietot! Piemēram, kaut vai ļoti populārās gurķu maskas. Ļoti populāras ir zemeņu maskas. Bet nu atkal, skatāmies uz to, lai tie gurķi un zemenes būtu uz vietas audzēti, lai nav atbraukuši kaut kādu garu gabalu, un īstenībā tā zemene un gurķis ir piesūcināti ar dažādiem konservantiem. Un kad noņem to masku, tad īsti nevari saprast, vai tu esi to zemeni noņēmis vai esi viss sarkanos pleķos no tām – no tās ādas reakcijas…” brīdināja dermatologs Karls, stāstot kādu augu un augļu sejas maskas būtu labāk izmantot sejas ādas kopšanā.

Turpinājumā TV24 raidījumā “Uz līnijas” dermatologam Karlam vaicāja arī par to, vai palielinātas C vitamīnu devas ir labas veselībai?

“C vitamīnam tāpat kā jebkuram citam vitamīnam ir jābūt sabalansētam, jo pārmērīga C vitamīna lietošana nepasargās, tas var pat kaitēt. Tas pats attiecas arī uz jebkuru citu vitamīnu – A vitamīnu, D vitamīnu – un daudziem citiem vitamīniem, kuri atstāj ietekmi uz ādas stāvokli,” skaidroja dermatologs Karls.

