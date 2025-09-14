“Nav, kur ābolam nokrist!” Uzvaras parka apmeklētāji noraizējušies par problēmām, ko izraisa liela ļaužu plūsma 0
Foto: LETA; Ekrānuzņēmums no "X"
6:04, 14. septembris 2025
Publiski izskanējusi informācija un iedzīvotāju atsauksmes liecina, ka aizvadītajās brīvdienās Uzvaras parkā bijusi īpaši liela apmeklētāju plūsma. Tomēr vairāki parka apmeklētāji sociālajos tīklos norādījuši uz būtiskām neērtībām.

Tika konstatēts, ka dažas publiskās tualetes bijušas slēgtas, radot neērtības gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Pie vienīgās kafejnīcas izveidojusies gara rinda, jo citu alternatīvu parkā neesot bijis. Tāpat atkritumu urnas nespēja uzņemt lielo atkritumu apjomu – tie krājās ārpusē un radīja nepievilcīgu skatu.

Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons LA.LV skaidro, ka jaunās publiskās tualetes Uzvaras parkā darbojās četras dienas – no 29.08. līdz 01.09., atklāšanas pasākuma laikā. Šajā periodā tika veikts lietošanas monitorings, lai novērtētu apmeklētāju plūsmu.

Lai nodrošinātu drošu un ilgtspējīgu jaunizbūvēto tualešu ekspluatāciju, šobrīd sadarbībā ar būvnieku tiek veikti papildu pretvandalisma pasākumi. Tāpat ir noslēgts līgums ar uzņēmumu par POS terminālu uzstādīšanu, kas plānota tuvāko dienu laikā, pēc tam jaunās tualetes atkal būs pieejamas.

Tāpat Uzvaras parkā ir bezmaksas tualete, un parkā izvietotas informatīvas uzlīmes, kas norāda, kur tā atrodas. Ar tualešu atrašanās vietām un darba laikiem var iepazīties šeit: https://mvd.riga.lv/par-mums/darbibas-jomas/apsaimniekosanas-parvalde/publiskas-tualetes/

Savukārt, runājot par atkritumu urnām, parkā brīvdienās bija lielāka cilvēku plūsma, nekā plānots. Apzinoties un novērojot parka apmeklētāju pieplūdumu, nākamajās brīvdienās ir paredzēts vairākas reizes dienā izvest atkritumus no šķirojamām atkritumu urnām. Papildus “Rīgas meži” parka jaunajā daļā uzlikuši lielākus atkritumu konteinerus.

Tāpat sociālajos tīklos netrūkst arī labu komentāru par Uzvaras parku. Cilvēki raksta, ka vide beidzot esot sakopta un vieta – dzīvīga. Citi priecājas, ka arī Pārdaugava beidzot sāk piesaistīt tūristu uzmanību un ka tas brīvdienās esot gandrīz tikpat pilns, cik Mežaparks.

