Veselības ministrs Daniels Pavļuts Foto: Evija Trifanova/LETA

"Nav labi. Uz vadības paneļa iedegusies sarkanā lampiņa!" Pavļuts par Covid-19 statistiku







Neskatoties uz to, ka patlaban sarūk 14 dienu kumulatīvais saslimstības ar Covid-19 rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju, septiņu dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pieaug jau divas dienas pēc kārtas, mikroblogošanas vietnē “Twitter” pavēstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

“Nav labi. Uz vadības paneļa iedegusies sarkanā lampiņa,” minēto pieaugumu komentēja ministrs. Šādu analoģiju politiķis iepriekš izmantoja februāra beigās, norādot, ka valdības uzdevums būtu vienoties par skaidru rīcības plānu tam brīdim, kad “mirgos sarkanās lampiņas uz vadības paneļa”. Iepriekš Pavļuts sacīja, ka tas nozīmētu, ka, līdzīgi kā citās valstīs, iespējams, būs jālemj par ierobežojumiem attiecībā uz pārvietošanos un pakalpojumiem, tomēr tie, pēc ministra vārdiem, būs “gala lēmumi”.

Nav labi. Uz vadības paneļa iedegusies sarkanā lampiņa. Vakar un aizvakar pozitīvo testu skaits bija lielāks nekā dienu iepriekš. Divas dienas pēc kārtas 7 dienu saslimstības rādītājs aug. 15.03. – 180,0

16.03. – 189,0

17.03.- 198,4 https://t.co/JRVxMB8jt6 — Daniels Pavluts (@pavluts) March 17, 2021

Vienlaikus, pēc Pavļuta paustā, septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju 15.martā bija 180 gadījumi, 16.martā – 189, bet 17.martā – 198,4. Pēdējās dienās audzis arī atklāto Covid-19 gadījumu skaits – svētdien atklāti 178 gadījumi, pirmdien – 643, bet otrdien – 818.

Jau ziņots, ka otrdien Latvijā reģistrēti 818 jauni Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 12 ar šo slimību sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, septiņi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 95 420, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits – 1789.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 387,8. Savukārt aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā valstī kopumā atklāti 7398 Covid-19 gadījumi.

Diennakts laikā Latvijā veikti 15 915 Covid-19 testi un pozitīvi no tiem bijuši 5,1%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aizvadītās nedēļas laikā pozitīvo testu īpatsvars Latvijā svārstījās ap 4% robežu, taču nedēļas izskaņā tas auga.