Nav naudas, nav arī varas? Tiesībsardze komentē, vai taisnīgums Latvijā atkarīgs no maka biezuma
Tiesībsardze Karina Palkova TV24 raidījumā “Uz līnijas” komentēja skatītāja jautājumu par to, vai cilvēkam bez lieliem finanšu līdzekļiem Latvijā ir iespējams panākt taisnīgu attieksmi un aizstāvēt savas tiesības.
Skatītājs norādīja, ka sabiedrībā bieži valda uzskats – dārgi advokāti un lielāki finanšu resursi var būtiski ietekmēt lietu iznākumu. Palkova atzina, ka ar šādu sabiedrības viedokli ir saskārusies arī pati.
“Jā, ir šāds uzskats,” atzina tiesībsardze.
“Katram ir jācīnās par sevi, par sava bērna un ģimenes tiesībām,” norādīja Palkova. Vienlaikus viņa atzina, ka ir ideāliste un uzskata, ka procesuālai netaisnībai nevajadzētu pastāvēt.
Ja cilvēkiem rodas aizdomas par netaisnīgu rīcību, Palkova aicināja ziņot gan policijai, gan Tiesībsarga birojam.
