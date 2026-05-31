Ne strādā, ne mācās? Latvijas jauniešu vidū iezīmējas satraucoša tendence 0

10:11, 31. maijs 2026
Latvijā turpina pieaugt to jauniešu īpatsvars, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu jeb atrodas tā dēvētajā NEET grupā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.

2025. gadā NEET jauniešu īpatsvars sasniedzis 11%, kas ir par 0,3 procentpunktiem vairāk nekā gadu iepriekš.

Dati rāda, ka pēc ilgstoša samazinājuma pēdējos gados atkal novērojams pieaugums. Zemākais NEET jauniešu īpatsvars Latvijā reģistrēts 2023. gadā, kad tas bija 10%, bet pēdējos divos gados rādītājs pakāpeniski palielinājies.

Statistika liecina, ka, pieaugot vecumam, jauniešu vīriešu skaits NEET grupā samazinās, turpretim sieviešu skaits pieaug. Vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem NEET grupā bija 9,5% vīriešu un 8,8% sieviešu. Tikmēr vecumā no 25 līdz 29 gadiem situācija mainās, un NEET grupā biežāk nonāk sievietes. Šajā vecuma grupā NEET statusā bija 17,1% sieviešu un 13,8% vīriešu.

Nacionālajā attīstības plānā noteikts mērķis līdz 2027. gadam samazināt līdz 6% izglītībā vai darba tirgū neiesaistīto jauniešu īpatsvaru vecumā no 15 līdz 24 gadiem. 2025. gadā šis rādītājs bija 9,1%, kas nozīmē, ka līdz 2027. gadam laikā tas jāsamazina vēl par 3,1 procentpunktu.

