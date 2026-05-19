Viņiem būs priekšroka! Deputātam Butānam ir ideja, ko darīt ar tiem 30 tūkstošiem jauniešu, kuri nestrādā un nemācās
TV24 raidījumā “Preses klubs” Saeimas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas priekšsēdētājs Artūrs Butāns (NA) komentēja jauniešu nodarbinātību, prakses iespējas un valsts aizsardzības dienestu.
Butāns norādīja, ka Latvijā ir aptuveni 30 tūkstoši jauniešu, kuri nestrādā un nemācās. Viņaprāt, tieši šai grupai būtu jāpievērš īpaša uzmanība, tostarp domājot par valsts aizsardzības dienestu. Viņš uzskata, ka primāri dienestā būtu iesaucami vīrieši, kuri nav iesaistīti ne darbā, ne mācībās, nevis jaunieši, kuri jau studē vai strādā.
Vienlaikus Butāns uzsvēra, ka sievietēm dienestam būtu jāpaliek brīvprātīgam. Viņa ieskatā sievietes, kuras vēlas dienēt, to varētu darīt pēc savas izvēles, taču bez obligātas iesaukšanas.
Runājot par darba tirgu, Butāns norādīja, ka Latvijai būtu jādomā, kā labāk iesaistīt savus jauniešus, nevis paļauties uz darbaspēka ievešanu no ārvalstīm. Viņš uzskata, ka, ja valstī tiek ievesti tūkstošiem migrantu darba tirgus vajadzībām, tad vispirms būtu jāmeklē iespējas dot darbu un prasmes vietējiem jauniešiem.
Butāns īpaši uzsvēra prakses un vasaras nodarbinātības nozīmi. Kā labu piemēru viņš minēja Ventspils novadu, kur skolēniem ir iespēja strādāt vasarā, iesaistīties domes un uzņēmumu darbā, kā arī ēnot dažādu jomu pārstāvjus. Šāda pieeja palīdz jauniešiem laikus iepazīt darba vidi un apgūt praktiskas iemaņas.
Viņaprāt, šādi piemēri rāda, ka pašvaldības un uzņēmumi var daudz darīt jauniešu iesaistei, taču tas ne vienmēr notiek sistemātiski. Butāns uzsvēra, ka jauniešu nodarbinātība un prakses iespējas jāuztver kā ilgtermiņa ieguldījums valsts nākotnē.