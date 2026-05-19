Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Zane Bitere/LETA

Viņiem būs priekšroka! Deputātam Butānam ir ideja, ko darīt ar tiem 30 tūkstošiem jauniešu, kuri nestrādā un nemācās 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
22:16, 19. maijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Preses klubs” Saeimas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas priekšsēdētājs Artūrs Butāns (NA) komentēja jauniešu nodarbinātību, prakses iespējas un valsts aizsardzības dienestu.

Zeme pagājušonakt izvairījās no neparedzami stipra trieciena – mums 91 000 kilometru attālumā garām patraucās asteroīds-slepkava
“Nulles fāze” jau ir sākusies: analītiķi brīdina par Putina jauno plānu, kas var ietekmēt arī Baltijas valstis
Kokteilis
Tiks izslēgts veiksmes režīms… Šīs 4 zodiaka zīmes nākamnedēļ būs Visuma “melnajā sarakstā”
Lasīt citas ziņas

Butāns norādīja, ka Latvijā ir aptuveni 30 tūkstoši jauniešu, kuri nestrādā un nemācās. Viņaprāt, tieši šai grupai būtu jāpievērš īpaša uzmanība, tostarp domājot par valsts aizsardzības dienestu. Viņš uzskata, ka primāri dienestā būtu iesaucami vīrieši, kuri nav iesaistīti ne darbā, ne mācībās, nevis jaunieši, kuri jau studē vai strādā.

Vienlaikus Butāns uzsvēra, ka sievietēm dienestam būtu jāpaliek brīvprātīgam. Viņa ieskatā sievietes, kuras vēlas dienēt, to varētu darīt pēc savas izvēles, taču bez obligātas iesaukšanas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins jau norakstīts? Diezgan drosmīgi un skaļi tiek apspriesti viņa pēcteči; tostarp Kirijenko
Sabiedrība tikai noplāta rokas: Pat nav neviena, ko šīs “ballītes” dēļ atlaist – aizsardzības ministrs atkāpies un valdība demisionējusi
“Nu, šis jau ir vērtīgāk par jebkuru kukuli!” Tuvojoties sēņošanas sezonai, latvieši pasmaida par labākajām sēņu vietām

Runājot par darba tirgu, Butāns norādīja, ka Latvijai būtu jādomā, kā labāk iesaistīt savus jauniešus, nevis paļauties uz darbaspēka ievešanu no ārvalstīm. Viņš uzskata, ka, ja valstī tiek ievesti tūkstošiem migrantu darba tirgus vajadzībām, tad vispirms būtu jāmeklē iespējas dot darbu un prasmes vietējiem jauniešiem.

Butāns īpaši uzsvēra prakses un vasaras nodarbinātības nozīmi. Kā labu piemēru viņš minēja Ventspils novadu, kur skolēniem ir iespēja strādāt vasarā, iesaistīties domes un uzņēmumu darbā, kā arī ēnot dažādu jomu pārstāvjus. Šāda pieeja palīdz jauniešiem laikus iepazīt darba vidi un apgūt praktiskas iemaņas.

Viņaprāt, šādi piemēri rāda, ka pašvaldības un uzņēmumi var daudz darīt jauniešu iesaistei, taču tas ne vienmēr notiek sistemātiski. Butāns uzsvēra, ka jauniešu nodarbinātība un prakses iespējas jāuztver kā ilgtermiņa ieguldījums valsts nākotnē.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kalpu dvēseles!” Butāns, saniknots par Ārlietu ministrijas apsveikumu musulmaņiem, pārmet Bražei favorītismu
TV24
“Vārti ir vaļā!” Saeimas deputāts brīdina par nekontrolētu migrāciju Latvijā un atzīst, ka situācija kļūst aizvien saspringtāka
TV24
“Būs sadursme ar oligarhu interesēm…” Saeimas deputāts komentē ideju par sliežu demontēšanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.