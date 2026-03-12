Foto-Shutterstock

7:08, 12. marts 2026
Ceturtdienas rītā vietām Latvijā īslaicīgi līst, ir arī lietusgāzes, naktī Lietuvā reģistrēti daži zibens spērieni, liecina meteoroloģiskā informācija.

Lietus mākoņi virzās no dienvidrietumiem uz ziemeļaustrumiem, naktī tie vairāk skāruši Vidzemi un Zemgali.

Debesis brīžiem skaidrojas. Daudzviet dūmaka, vietām Latgalē migla. Pūš lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa kvalitāte viduvēja.

Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no -2,1 grāda Daugavpils novērojumu stacijā līdz +7,7 grādiem Liepājā un +8,3 grādiem Ainažos.

Daļā valsts saglabājas sniegs mežos un citās ēnainās vietās, vairāk sniega ir Sēlijā un Dienvidlatgalē.

Rīgā pūš dienvidu vējš ar ātrumu trīs četri metri sekundē, gaisa temperatūra +6..+7 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +7..+8 grādiem Liepājas ostā un Bauskā līdz +13,5 grādiem Mērsragā. 11 novērojumu stacijās tika pārspēts 11. marta siltuma rekords.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 11. martā bija aptuveni +20 grādi daudzviet dienvidu un centrālajā daļā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -8..-10 grādi augstkalnu rajonos un -25 grādi Krievijas Eiropas daļas ziemeļaustrumos.

