Krēmīga brokoļu zupa vien 30 minūtēs – silta un sātīga ēdiena recepte pusdienām 0
Dažkārt vislabākie ēdieni ir tie, kas top ātri un no pavisam vienkāršām sastāvdaļām. Šī krēmīgā brokoļu zupa ir maiga, sildoša un sātīga, bet grauzdētās mandeļu skaidiņas piešķir patīkamu tekstūru un riekstainu garšu. Ideāla izvēle vieglām pusdienām vai vakariņām.
Sastāvdaļas: (4 personām)
2 ēdamkarotes mandeļu skaidiņu;
1 sīpols;
500 g brokoļu;
20 g sviesta;
500 ml dārzeņu buljona;
100 g krējuma;
1 ēdamkarote kukurūzas cietes (pēc izvēles);
Sāls un pipari pēc garšas;
Šķipsniņa cukura.
Pagatavošana:
- Sausā pannā viegli apgrauzdē mandeļu skaidiņas un noliek malā. Sīpolu nomizo un smalki sakapā. Brokoļus nomazgā, sadala ziediņos, kātus nomizo un sasmalcina.
- Katliņā izkausē sviestu un apcep sīpolu, līdz tas kļūst caurspīdīgs. Pievieno brokoļus un neilgi apcep. Pārlej ar dārzeņu buljonu un vāra zem vāka uz lēnas uguns apmēram 15 minūtes.
- Zupu sablenderē līdz viendabīgai konsistencei. Pievieno krējumu un, ja vēlas biezāku zupu, kukurūzas cieti. Uzvāra un pēc garšas pievieno sāli, piparus un šķipsniņu cukura.
Pasniedz zupu, pārkaisītu ar grauzdētajām mandeļu skaidiņām.
Lai labi garšo!