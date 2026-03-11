FOTO: Shutterstock

Krēmīga brokoļu zupa vien 30 minūtēs – silta un sātīga ēdiena recepte pusdienām 0

LA.LV
23:29, 11. marts 2026
Receptes

Dažkārt vislabākie ēdieni ir tie, kas top ātri un no pavisam vienkāršām sastāvdaļām. Šī krēmīgā brokoļu zupa ir maiga, sildoša un sātīga, bet grauzdētās mandeļu skaidiņas piešķir patīkamu tekstūru un riekstainu garšu. Ideāla izvēle vieglām pusdienām vai vakariņām.

Sastāvdaļas: (4 personām)

2 ēdamkarotes mandeļu skaidiņu;

1 sīpols;

500 g brokoļu;

20 g sviesta;

500 ml dārzeņu buljona;

100 g krējuma;

“Pietrūka trīs centimetru…” Sieviete veikalā “Depo” piedzīvo situāciju, kas liek acīs sariesties asarām 24
Kokteilis
Trīs mēneši, kuros dzimušie ir īpaši jūtīgi pret negatīviem cilvēkiem: no viņiem neko nenoslēpsi
Kokteilis
Nekad nepieņem šīs 9 dāvanas: tās var būt pilnas ar negatīvu enerģiju 3
Lasīt citas ziņas

1 ēdamkarote kukurūzas cietes (pēc izvēles);

Sāls un pipari pēc garšas;

Šķipsniņa cukura.

Pagatavošana:

  1. Sausā pannā viegli apgrauzdē mandeļu skaidiņas un noliek malā. Sīpolu nomizo un smalki sakapā. Brokoļus nomazgā, sadala ziediņos, kātus nomizo un sasmalcina.
  2. Katliņā izkausē sviestu un apcep sīpolu, līdz tas kļūst caurspīdīgs. Pievieno brokoļus un neilgi apcep. Pārlej ar dārzeņu buljonu un vāra zem vāka uz lēnas uguns apmēram 15 minūtes.
  3. Zupu sablenderē līdz viendabīgai konsistencei. Pievieno krējumu un, ja vēlas biezāku zupu, kukurūzas cieti. Uzvāra un pēc garšas pievieno sāli, piparus un šķipsniņu cukura.
CITI ŠOBRĪD LASA
ES Tiesa nostājas transpersonu pusē – personu apliecinošajos dokumentos jāņem vērā viņu izvēlētais dzimums
Ar ASV un Irānu notiek sarunas par kara izbeigšanu – viena valsts uzņēmusies starpnieka lomu
CSDD vērš autovadītāju uzmanību – pavasarī atgriežas “aizmirstie” ceļu satiksmes dalībnieki

Pasniedz zupu, pārkaisītu ar grauzdētajām mandeļu skaidiņām.

Lai labi garšo!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Pusdienu recepte. Foreles zupa ar saldo krējumu
Ir vērts pamēģināt! Sātīga vistas zupas recepte
Receptes
Ko tādu jūs vēl nebūsiet baudījuši – skābētu kāpostu krēmzupa
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.