Mūsdienu ziņu plūsmā nav iespējams visiem notikumiem izsekot, tādēļ katrs izvēlas tēmu un notikumus, kuru attīstībā iedziļināties un sekot līdzi.

“Ne jau tas, vai cilvēks lasa ziņas vai nelasa ziņas, liecina par viņu personības daudzpusību, intelektu attīstību. Varbūt labāk izlasīt Platona dialogus, nevis skatīties Dombura šova dialogus, jo es pieļauju, ka pienesums būs lielāks, lasot Platonu,” par informācijas apriti un avotiem TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Kaspars Rolšteins, komponists, sabiedrisko attiecību speciālists.

Plašāk video.

