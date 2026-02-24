Foto: Pexels.com

Daudziem šie paradumi šķiet kaitinoši – psihologs izceļ slēpta ģēnija pazīmes

19:22, 24. februāris 2026
Veselam Psiholoģija

Ik pa laikam mums nākas sastapt cilvēkus, kuri dara kaut ko tādu, kas mums vienkārši nepatīk, piemēram, skaļi košļā ēdienu vai grauž nagus. Šie paradumi var šķist kaitinoši, taču šajā rakstā psihologs izceļ divus kaitinošus ieradumus, kas liecina par augstu intelektu.

Psihologs Marks Travers žurnālam “Forbes” atklājis divus paradumus, kas citiem var šķist kaitinoši, bet patiesībā nozīmēt daudz vairāk, nekā pirmajā mirklī šķiet.

Par kuriem paradumiem ir runa?

1. Sapņošana nomodā

Vai tu mēdz iegrimst domās, skatoties ārā pa logu? Lai gan šis paradums bieži tiek saistīts ar nevērību – īpaši, ja kāds runā un tev vajadzētu klausīties, pētījumos teikts, ka sapņošana nomodā ir saistīta ar radošumu un kognitīvajām spējām.

Pērn veiktā pētījumā ar 1300 pieaugušajiem tika noskaidrots, ka cilvēkiem, kuri bieži sapņo nomodā, smadzenēs labāk sadarbojas dažādas daļas — tās, kas atbild par koncentrēšanos un domāšanu, un tās, kas ieslēdzas, kad cilvēks iedomājas, fantazē vai pārdomā notikumus.

Tāpat tika atklāts, ka šie cilvēki labāk spēj ātri pārslēgties starp dažādiem domāšanas uzdevumiem.

Savukārt 2024. gadā veiktā pētījumā “PNAS Nexus” ar 3300 dalībniekiem tika apstiprināts, ka sapņošana nomodā smadzenēm ir ļoti noderīga, jo palīdz pielāgoties dažādām situācijām.

