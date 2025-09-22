Nedramatizē esošās problēmas – tās visas var atrisināt. Dienas horoskops 23. septembrim 0
Auns
Diena nav īpaši veiksmīga – būs daudz iemeslu uztraukumam un raizēm. Tu nezināsi, uz kuru vari paļauties, bet apzināsies, ka viens ar visiem pienākumiem galā netiksi. Ir liels risks uzticēties cilvēkam, kurš domā vairāk par sevi, nevis par jūsu kopīgo lietu. Var nākt ne pārāk iepriecinošas ziņas. Bet nekrīti panikā! Ja pacentīsies pārbaudīt saņemto informāciju, sapratīsi, ka viss nemaz nav tik slikti. Ģērbies atbilstoši laikapstākļiem – ir augsts iespējamais saaukstēšanās risks.
Vērsis
Tu mēģināsi paspēt visu, bet sanāks ne tik daudz, cik gribētos. Ļoti svarīgi pareizi noteikt prioritātes – citādi visu dienu pārslēgsies no viena uzdevuma uz citu un nevienu līdz galam nepabeigsi. Laba diena organizatorisku jautājumu risināšanai – ja vien to nedari viens. Ļauj sabiedrotajiem un partneriem nākt palīgā. Mājas darbiem un ģimenes lietām šī diena nav piemērota – ieguldīsi daudz spēka, bet rezultātu nebūs. Toties Vēršiem var izdoties lieliski atpūsties – ja ļausi vaļu fantāzijai.
Dvīņi
23. septembrī tu ieguldīsi daudz spēka lietā, kas nedos nekādus rezultātus – tikai rūpes un čakarēšanos. Vakarā sapratīsi, ka ne tikai esi pārguris, bet arī nejauši sabojājis attiecības ar cilvēkiem, kurus uzskatīji par savējiem. Negribas atzīt savas kļūdas, bet tev nebūs izvēles – būs jāatzīst. Tavs vispārējais enerģijas līmenis ir zems, un esi pakļauts vieglai saaukstēšanās iespējamībai. Pēc nesenās saslimšanas var rasties komplikācijas, tādēļ ieteicams mazināt fizisko un emocionālo slodzi, kā arī atturēties no ilgstošām pastaigām un automašīnas vadīšanas.
Vēzis
Lietas neiet spīdoši, bet tomēr labāk, nekā biji iedomājies. Tu spēsi tikt galā ar sarežģītu situāciju. Apkārtējie pamanīs tavus panākumus, bet diemžēl vairāk būs to, kas skaudīgi noskatās, nekā to, kuri no sirds priecājas. Šodien būs sarežģīti saprasties ar mīļoto cilvēku – nākas saskarties ar nepamatotu greizsirdību, aizdomām un pārmetumiem. Neklusē par aizvainojumiem – tagad ir īstais laiks visu izrunāt mierīgi un taktiski. Vēlāk tas būs daudz sarežģītāk.
Lauva
Mierīga diena, bet tas ļaus tev mierīgi darboties ar rutīnas lietām, kas tev padodas ļoti labi. Savukārt oriģinālu, nestandarta problēmu risināšana prasīs milzīgas pūles. Iespējami strīdi ar sabiedrotajiem, pat zaudējot viņu atbalstu. Šī diena nav piemērota romantiskām tikšanās reizēm – tās drīzāk radīs vilšanās sajūtu, nekā iepriecinās. Toties mājas dzīvē var būt patīkams pavērsiens – veiksmīgas sagadīšanās dēļ.
Jaunava
Diena šķitīs daudzsološa, taču lielākā daļa cerību izrādīsies nepamatotas, un tavas pūles būs veltīgas. Iespējams, palaidīsi garām vairākas labas iespējas, vainosi citus savās neveiksmēs un neizdarīsi secinājumus no savām kļūdām. Sarunas būs saspringtas – tev būs grūti aizstāvēt savu viedokli un saglabāt mieru. Tu kļūsi aizkaitināms, un apkārtējie to pamanīs; daudzi izvēlēsies turēties no tevis pa gabalu. Dienas otrajā pusē samazināsies enerģija – iespējams, jutīsi nogurumu vai piedzīvosi nelielas veselības problēmas.
Svari
Diena būs neitrāla – bez būtiskiem notikumiem vai pārmaiņām. Tu turpināsi iet pa izvēlēto ceļu, taču temps būs lēns, un pastāv iespēja, ka konkurenti tevi apsteigs. Labāk šodien atturēties no darījumu slēgšanas un finanšu ieguldījumiem projektos. Iespējams, par sevi atgādinās seni paziņas – diena būs piemērota draugu satikšanai un romantiskām tikšanām. Brīvie Svari dienas otrajā pusē var cerēt uz interesantiem kontaktiem, tomēr nopietnu attiecību veidošanās, visticamāk, izpaliks.
Skorpions
Laba diena! Neparasta apstākļu sakritība ļaus pabeigt projektu, kuru jau biji gandrīz atmetis. Var parādīties interesanti piedāvājumi – saistībā ar jaunu darbu vai sadarbību. Tavs optimisms un pārliecība par sevi padara tevi pievilcīgu apkārtējiem. Tomēr saglabā modrību – tava pārlieku lielā uzticēšanās var kļūt par iemeslu tam, ka kāds centīsies izmantot tavu labvēlību savtīgos nolūkos.
Strēlnieks
Diena būs ļoti sarežģīta un pilna nepatīkamu pārsteigumu. Grūtības radīsies gandrīz uz katra soļa, un ar tām tikt galā būs sarežģīti. Tu varēsi paļauties tikai uz sevi – maz ticams, ka kāds sniegs palīdzīgu roku. Iespējams, saņemsi nepatīkamas ziņas par seniem draugiem vai ģimenes locekļiem. Var izcelties strīds ar mīļoto cilvēku – tā iemesls būs sīkums, taču sekas var izrādīties nopietnas. Pastāv augsts risks saindēties ar ēdienu, tāpēc ievēros piesardzību un diētu. Esot ceļā, esi īpaši uzmanīgs – iespējamas kļūmes vai dokumentu nozaudēšana.
Mežāzis
Diena paver labas iespējas – vari uzsākt ko jaunu, risināt svarīgas sarunas, darboties radoši. Tikai nesteidzies – vislabvēlīgākais brīdis pienāks vēlāk. Tavs radošais potenciāls pieaug, un vakarā jutīsies daudz labāk nekā dienas pirmajā pusē. Vari doties ceļā – gan īsā izbraucienā, gan lielākā ceļojumā. Ja vakarā plāno apmeklēt kādu pasākumu, iespējamas jaunas un interesantas pazīšanās.
Ūdensvīrs
Diena nav īpaši notikumiem bagāta, bet kopumā patīkama. Labāk šodien neķeries pie nopietniem darbiem, kas prasa daudz spēka. Atpūties, bet, ja jāstrādā, dari to mierīgā tempā. Izvairies no kontaktiem ar cilvēkiem, kuri var mēģināt uzspiest savu viedokli. Personīgajās attiecībās iespējams saspringums, un saglabāt mieru nebūs viegli. Nedramatizē esošās problēmas – tās visas var atrisināt, ja vien to patiešām gribēsi.
Zivis
Nav tik slikti, kā šķiet no malas, bet Zivīm ik pa laikam uznāk vēlme atmest visam ar roku. Labi, ja tuvumā ir kāds, kurš spēj iedvesmot un ieinteresēt. Ja tāda cilvēka nav – nesteidzies pieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Atturies no soļiem, kuriem var būt ilgtermiņa sekas. No tuvākajiem saņemsi nepieciešamo atbalstu. Tikšanās ar veciem draugiem būs dienas lielākais prieks. Romantiskajās attiecībās maz ticams, ka notiks būtiskas pārmaiņas.