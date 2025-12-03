Tēva dienas gājiens.
LETA
15:13, 3. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Turpmāk apliecība “Goda ģimene” būs pieejama mobilajā lietotnē digitālā formātā, aģentūru LETA informēja Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) pārstāve Sabīne Leingarde.

Digitālā apliecība vizuāli un saturiski atbilst plastikāta kartei. Digitālā versija paredzēta ērtākai ikdienas lietošanai un saglabā visas līdzšinējās funkcijas. Digitālo apliecību iespējams aktivizēt lietotnē arī tad, ja apliecība jau ir plastikāta formā.

Apliecība lietotnē tiek aizsargāta pret ekrānuzņēmumu veikšanu, un tā automātiski kļūst nederīga, ja persona vairs neatbilst programmas kritērijiem. Digitālajā versijā iespējams aplūkot abas apliecības puses. Apliecība jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

SIF sekretariāta direktore Inese Kalvāne norāda, ka digitālā apliecība samazina administratīvo slogu un paaugstina drošību, vienlaikus atvieglojot apliecības izmantošanu ikdienā.

Viņa norāda, ka apliecība ir valsts veidota un SIF īstenota atbalsta programma ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērni, tostarp audžuģimenēs un aizbildnībā, kā arī bērni un pilngadīgas personas līdz 24 gadu vecumam, ja tās turpina izglītību vai pilda valsts aizsardzības dienestu.

Apliecību var saņemt arī ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam ar I vai II grupas invaliditāti. Apliecība ir personalizēta, un tās derīguma termiņš noteikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. SIF regulāri pārbauda personas atbilstību izsniegšanas kritērijiem.

Programmas dalībniekiem pieejamas atlaides un pakalpojumi, kurus piedāvā vairāk nekā 640 valsts iestādes un privātie uzņēmumi, kā arī partneri Lietuvā un Igaunijā. Piedāvājumi atrodami vietnē “godagimene.lv” un mobilajā lietotnē “Goda ģimene”.

