Auns

Velti uzmanību apkārtējiem biežāk nekā parasti, un centies atrast individuālu pieeju katram cilvēkam. Jā, tas nogurdina, taču arī paplašina redzesloku. Klausies tajos, kuri domā citādi nekā tu – šādas sarunas palīdz saskatīt jaunas perspektīvas. Ieklausies sevī: ko tu vēl vari apgūt, lai nostiprinātu savas pozīcijas darbā? Lietas, kurās nepieciešama precizitāte un uzmanība pret detaļām, šodien var šķist sarežģītas, bet, ja nepadodies, tiksi galā. Saglabā pacietību – rezultāti nenāks uzreiz, bet tie noteikti būs!

Vērsis

Šodien ir piemērota diena, lai pabeigtu agrāk iesāktos darbus. Pārdomā prioritātes un rīkojies saskaņā ar reālistiskiem mērķiem. Nesteidzies ar jauniem projektiem – koncentrējies uz jau iesākto. Esi piesardzīgs, izvēloties sabiedrotos – neuzticies tiem, kuri viegli dod solījumus, bet nesniedz skaidru plānu, kā tos izpildīs. Īpaši piesardzīgs esi finanšu jautājumos – neieguldi bez nopietnas izpētes, it īpaši, ja tas skar ģimenes intereses.

Dvīņi

Izbaudi šo dienu – tā solās būt viegla un iedvesmojoša. Sajūti sevī spēku virzīties uz sen iecerētiem mērķiem. Ja saņemsi sadarbības piedāvājumu, rūpīgi izvērtē – iespējams tu ti nevēlēsies palaist garām. Atceries zināšanas, ko ieguvi gada sākumā – tās tagad noderēs. Izmanto izdevību mainīt savu profesionālo dzīvi uz labo pusi. Neatkāpies no sava ceļa – tava nelokāmība iedvesmo citus un liek pārskatīt viņu agrākos uzskatus par tevi.

Vēzis

Rīkojies uzmanīgi – šī diena var būt emocionāli saspringta, jo īpaši, ja esi pieradis pie ātras rīcības. Neļauj virspusējiem secinājumiem tevi maldināt – izvērtē situāciju rūpīgi. Pirms sadarbojies ar kādu, apdomā, vai viņam var uzticēties. Nepaļaujies uz tiem, kuri jau agrāk tevi pievīla. Tomēr finanšu jautājumos vari cerēt uz uzlabojumiem – iespējama peļņa vai veiksmīgi darījumi. Otrā dienas puse ir piemērota nelieliem, saprātīgiem pirkumiem.

Lauva

Pārvari vēlmi atlikt darāmo – šodien apstākļi pieprasa rīkoties. Atrodi sevī spēku, uzņemies iniciatīvu, sameklē cilvēkus, kuri tevi atbalsta, un pabeidz iesāktos darbus. Iespējama arī finansiāla veiksme vai pēkšņi ienākumi. Kad iepērcies, nesteidzies – pirmā izvēle ne vienmēr ir labākā. Paskaties plašāk – vari atrast patiešām vērtīgas lietas, ja dod sev laiku izpētīt alternatīvas.

Jaunava

Rēķinies ar to, ka diena var būt izaicinoša, bet, ja būsi neatlaidīgs, panākumi būs pārsteidzoši. Tev ir iespēja paveikt ko tādu, kas agrāk šķita neiespējams. Izmanto izdevību labot pagātnes kļūdas – tas tev dos iekšēju mieru. Ja esi sastrīdējies ar kādu, šodien vari izlīgt – nepalaid šo iespēju garām. Otrajā dienas pusē ļauj vaļu jaunām idejām. Tu spēsi atdzīvināt sen aizmirstus plānus un īstenot tos ar vēl nepieredzētu apņēmību.

Svari

Šī diena būs līdzsvarota un patīkama. Izmanto to atpūtai un komunikācijai ar cilvēkiem, kas tev patiesi svarīgi. Tu precīzi zini, kad jāstrādā un kad jāatpūšas, tāpēc nepārslogo sevi ar lieku stresu. Atceries par kādreizējiem sadarbības partneriem – iespējams atjaunot vērtīgus kontaktus. Otrajā dienas pusē iespējami pārsteigumi – gan patīkami, gan romantiski. Ja nesen biji sastrīdējies ar kādu nieka dēļ, šodien ir piemērots brīdis izlīgumam.

Skorpions

Ja vēlies sasniegt rezultātu, rīkojies pats – sadarbība var nebūt tik gluda kā cerēts, pat ar seniem sabiedrotajiem. Vecas nesaskaņas var uzpeldēt no jauna, taču tagad tu spēj tikt ar tām galā racionāli. Šodien labāk pievērsties nepabeigtiem uzdevumiem – tagad tev ir skaidrība un pieredze, kas ļauj tos pabeigt efektīvi. Atlaid to, kas nav steidzams, un koncentrējies uz būtiskāko.

Strēlnieks

Nesteidzini notikumus – šodien nav piemērots brīdis lieliem panākumiem vai krasām pārmaiņām. Tā vietā baudi nesteidzīgu dienu, atpūties un pavadi laiku ar mīļajiem. Otrajā dienas pusē pievērsies hobijiem vai radošām nodarbēm – tava iztēle šobrīd ir īpaši spēcīga. Pieraksti savas idejas – lai gan tās nevari īstenot uzreiz, vēlāk tās kļūs par vērtīgu resurssu.

Mežāzis

Rīkojies apdomīgi – izvairies no impulsa vadītiem lēmumiem. Neļauj emocijām aizēnot saprātu. Tev ir pietiekami daudz laika, lai izanalizētu faktus un pieņemtu pamatotus lēmumus. Citi novērtēs tavu viedumu un bieži vien prasīs padomu – dalies ar to, kas patiešām palīdz. Šī diena dod iespēju nostiprināt gan darba, gan personiskās attiecības. Pat ja neuzsāksi sarunu pats, izlīgums nāks dabiski.

Ūdensvīrs

Saglabā mieru – tas ir vissvarīgākais. Lai gan apkārtējie var uzvesties dīvaini un ne viss notiek kā plānots, neuztraucies! Ar atbildīgu attieksmi un radošu domāšanu tu spēsi tikt galā ar jebkuru izaicinājumu. Neliec cerības uz tiem, kuri agrāk tevi pievīluši – labāk paļaujies uz sevi. Atceries – tev piemīt spējas pielāgoties un atrast risinājumus arī nestandarta situācijās. Tas, ko esi nesen apguvis, šodien var izrādīties ļoti noderīgs.

Zivis

Esi iecietīgs – gan pret citiem, gan pret sevi. Prasīt no visiem ideālu attieksmi ir nereāli. Ja tu rādīsi piemēru ar sapratni un līdzjūtību, arī apkārtējie atbildēs ar to pašu. Tas ļaus izvairīties no konfliktiem. Izvairies no sasteigtiem finanšu lēmumiem – apdomā katru soli un rīkojies piesardzīgi. Attiecībās ar tuviniekiem iespējams uzlabojums – tu centies labot pagātnes kļūdas, un tas iedvesmo arī citus rīkoties līdzīgi.

