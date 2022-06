Foto – Andris TIļļa

Nenolīgot kuņģīti . Mazas viltības, lai kuņģis pēc svētkiem nemoka







Līgo ir daļa no dzīves svinēšanas, un likumsakarīgi, ka šajos svētkos ļaujamies arī vēderpriekiem. Taču vajadzētu būt saprātīgiem un atcerēties, ka neēduša cilvēka kuņģis ir apmēram tikai dūres lielumā un to piestūķēt ar barību būtu neprāts. Ja kuņģīti izstaipīs, tas kļūs arvien “rijīgāks”…

Kā nu rīkoties, ja bagātīgi klātais galds gaida tieši vakarā – jau pēc pulksten 18, kad vairs nevajadzētu ēst? Visu dienu badoties un tad vakarā likties virsū kārumiem? Uztura speciālisti to gan neiesaka, vakarā pieēdoties varam radīt lielu šoku gremošanas sistēmai un vakars var tikt sabojāts ar pamatīgām vēdergraizēm, jo šādas krasas pārmaiņas būs liela slodze gremošanas orgāniem. Tāpēc labāk tomēr dienā ieturēt mazas, vieglas maltītes, piemēram, neliela porcija auzu pārslu putras no rīta, dienas laikā salāti, biezpiens, kāds auglis. Ļoti svarīgi daudz dzert – no 1,5 līdz 2 litriem ūdens, jo tādā veidā kuņģi var nedaudz apmānīt – šķidrums aizstās barībai paredzēto vietu, turklāt attīrīs nieres, arī ķermeni no liekiem toksīniem, kā arī paātrināsies vielmaiņas darbība.

Ierasti Jāņu svētku galda sastāvdaļas ir piena produkti, siers, maize, gaļa, kūpinātas zivis, kāda plātsmaize un, protams, alus. Kurus gardumus iecienījuši “Mājas Viesa” lasītāji?

Inese: – Tā kā mans dēls ir Jānis, tad noteikti līgosim savās lauku mājās. Sieru nesiesim, to nopirksim tuvējās Straupes pienotavas veikaliņā. Ļoti garšo Normunda Bomja maiznīcas “Lielezers” saldskābmaize, kā arī “Roga Agro” rupjmaize, kuras ir aromātiskas. Paši izcepsim vienīgi speķa pīrāgus.

Arī bez gaļas neiztikt. Līga teic, ka viņas ģimene iecienījusi konservus, desas no medījumu gaļas (stirnāžu, mežacūku), ko ražo Kocēnu novada ZS “Pilskalni”, jo tās ir no tīras gaļas, bez konservantiem. Šašlikus – tos pirkšot tuvējā Jūrmalas “Rimi” veikalā. Piemēram, vistas šašliks vakuuma iepakojumā (500 grami) esot gana kvalitatīvs. Augļus, dārzeņus iegādāsies tirgū, kur tomēr nedaudz var ietaupīt.

Svētku noskaņojuma pārņemti, bieži vien aizmirstam par ēdienu sabalansētību un veselīgumu. Uztura speciālisti atgādina, ka tauku un alkohola kombinācija var izprovocēt dažādas kaites, piemēram, žultsakmeņu kolikas, gastrīta un čūlas paasinājumu. No taukiem un alkohola jāuzmanās arī hepatīta un aknu cirozes slimniekiem. Gan taukaini produkti, gan alkohols jālieto mēreni, taukainus ēdienus (piemēram, šašliku) vajadzētu kombinēt nevis ar ceptajiem kartupeļiem vai treknām mērcēm, bet ar svaigajiem dārzeņiem un rupjmaizi.

Sieru izvēlē vajadzētu izraudzīties rituli ar mazāku tauku daudzumu (piemēram, 10%).

Jāatceras, ka nav jāapēd viss vienā piegājienā, jāēd lēnām, jāietur vairākas pauzes.

Un noteikti jāpiedalās Līgo vakara fiziskajās aktivitātēs, lai uzmundrinātu garu un miesu.