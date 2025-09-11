Dailes teātra (DT) aktieri Toms Veličko (no kreisās) un Kaspars Dumburs piedalās DT jaunās 105.sezonas atklāšanas pasākumā.
Dailes teātra (DT) aktieri Toms Veličko (no kreisās) un Kaspars Dumburs piedalās DT jaunās 105.sezonas atklāšanas pasākumā.
Foto. LETA/Lita Millere

“Nenormālas sāpes! Domāju, ka viss būs jāgriež vaļā, jāšķērē!” Aktieris Dumburs nonācis slimnīcā 0

kokteilis.lv
11:04, 11. septembris 2025
Aktiera darbs šķiet nav pirmais, kad domājam par bīstamām profesijām, bet arī šajā arodā darba diena var beigties ātrās palīdzības mašīnā. Tā nesen, īsi pirms viņa 30. dzimšanas dienas, notika ar Dailes teātra aktieri Kasparu Dumburu, vēsta izdevums “Kas jauns”.

“Mēģinājumā, kamēr dejoju, pēkšņi uzradās nenormālas sāpes, likās, ka kājai muskulis norāvies nost,” aktieris atceras. Lieki neriskējot, uzreiz tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.

“Gaidot ātro palīdzību, man ļoti sāpēja, es pat izfantazēju, ka nu būs jātaisa operācija, viss jāgriež vaļā, jāšķērē. Par laimi, tik traki nebija.

Kad mani aizrāva uz slimnīcu, tur atklājās, ka saplīsušas muskuļu šķiedras,” Dumburs norāda.

Šobrīd viņš pārvietojas ar kruķiem un būs jāiziet arī fizioterapijas kurss.

