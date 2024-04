Foto: SHUTTERSTOCK

Psiholoģiskās izpētes metode, izmantojot nepabeigtus teikumus, tiek veiksmīgi lietota jau ilgu laiku un palīdz identificēt psiholoģiskas un garīgas problēmas. Tā ir projektīva un pateicoties tam var: atklāt garīgos traucējumus; sniegt pacientam ieteikumus par attiecībām ģimenē vai darbu; identificēt pozitīvās un negatīvās rakstura iezīmes; izveidot individuālu psiholoģisku portretu.

Tehnikas piemērošanas joma ir diezgan plaša, piemēram: noteikt bērna noslieces, izvēloties nākotnes profesiju; psiholoģiskās palīdzības sniegšana; psihiatra darbs tiesu ekspertīzē utt.

Šīs metodes variācijas izmantotas kopš pagājušā gadsimta 30. gadiem. Plašāk pazīstams ir Dž.Saksa un S.Levi 1950. gadā izstrādātais Saksa-Levi „Nepabeigto teikumu tests” (Sacks Sentence Completion Test (SSCT)).

Testa veikšana un rezultātu interpretācija

Metodoloģija ietver 60 nepabeigtus teikumus, kas nosacīti sadalīti 15 grupās un raksturo attieksmi pret:

1 grupa. Attieksme pret tēvu 1, 16, 31, 46.

2 grupa. Attieksme pret sevi 2, 17, 32, 47.

3 grupa. Nerealizētās iespējas 3, 18, 33, 48.

4 grupa. Attieksme pret padotajiem 4, 19, 34, 49.

5 grupa. Attieksme pret nākotni 5, 20, 35, 50.

6 grupa. Attieksme pret priekšniekiem 6, 21, 36, 51.

7 grupa. Bailes un bažas 7, 22, 37, 52.

8 grupa. Attieksme pret draugiem 8, 23, 38, 53.

9 grupa. Attieksme pret savu pagātni 9, 24, 39, 54.

10 grupa. Attieksme pret pretējā dzimuma cilvēkiem 10, 25, 40, 55.

11 grupa. Seksuālās attiecības 11, 26, 41, 56.

12 grupa. Attieksme pret ģimenes locekļiem 12., 27., 42., 57.

13 grupa. Attieksme pret darbiniekiem 13, 28, 43, 58.

14 grupa. Attieksme pret māti 14, 29, 44, 59.

15 grupa. Vainas izjūta 15, 30, 45, 60.

Parasti šo testu izpilda rakstveidā, kad teikumi jau uzdrukāti uz papīra, un subjektam tie tikai jāpabeidz – ar vienu vai vairākiem vārdiem. Metode balstīta uz pieņēmumu, ka, reaģējot uz sākotnējo neskaidru un nenoteiktu stimulu, subjekts sniedz informāciju, kas attiecas uz viņa personību, tas ir, viņš projicē sevi savās atbildēs. Nepabeigto teikumu tehniku ​​var izmantot mutvārdu formātā, taču tas tiek darīts daudz retāk. Verbālā metode dod iespēju pamanīt konkrētas tēmas, par kurām respondentam ir grūtības izteikties, novērojot reakcijas laiku, sejas izteiksmes, piesarkšanu, balss toņa vai tembra izmaiņas un vispārējo uzvedību.

Tests (bez apstrādes) ilgst no 20 minūtēm līdz vairākām stundām (atkarībā no subjekta personības). Atbildes tiek sniegtas brīvā formā un to automātiskā apstrāde nav iespējama. Atbildes jāizvērtē psihologam. Pilnīga šī testa interpretācija, tāpat kā visas līdzīgas projektīvās tehnikas, ir radošs process, ko lielā mērā nosaka speciālista kvalifikācija un pieredze. Pats aizpildīt testu vari pieredzes gūšanas nolūkos, lai strukturētu haotiskos priekšstatus par apkārtējo pasauli, par sevi un citiem. Testu var izmantot kā sākumpunktu, pētot sevi un attiecības ar citiem un pasauli kopumā. Ja rezultāti apbēdina, pārrunā tos ar psihologu vai personu, kurai uzticies.

Pabeidzamie teikumi

Es domāju, ka mans tēvs reti … Ja visi ir pret mani, tad … Es vienmēr esmu vēlējies … Ja es būtu vadošā amatā … Nākotne man šķiet … Mani priekšnieki … Es zinu, ka tas ir muļķīgi, bet baidos no … Es domāju, ka īsts draugs … Kad es biju bērns … Sievietes (vīrieša) ideāls man ir … Kad es redzu vīrieti un sievieti kopā… Salīdzinot ar lielāko daļu citu ģimeņu mana ģimene … Es vislabāk strādāju ar … Mana māte un es … Darītu visu, lai aizmirstu … Ja tikai mans tēvs … Es domāju, ka esmu pietiekami spējīgs, lai … Es varētu būt ļoti laimīgs, ja … Ja kāds strādā manā vadībā … Ceru uz … Skolā mani skolotāji … Lielākā daļa manu draugu nezina, ka es baidos … Man nepatīk cilvēki, kuri … Reiz sen bija … Es domāju, ka lielākā daļa zēnu (meiteņu)… Laulības dzīve man šķiet … Mana ģimene izturas pret mani kā … Cilvēki, ar kuriem es strādāju … Mana māte … Mana lielākā kļūda bija … Es vēlētos, lai mans tēvs … Mana lielākā vājība ir … Mana slēptā vēlme dzīvē … Mani padotie … Pienāks diena, kad … Kad priekšnieks man tuvojas … Kaut es varētu beigt baidīties no … Visvairāk es mīlu tos cilvēkus, kuri … Ja es atkal būtu jauns … Es domāju, ka lielākā daļa sieviešu (vīriešu)… Ja man būtu normāla seksuālā dzīve … Lielākā daļa man pazīstamo ģimeņu … Man patīk strādāt ar cilvēkiem, kuri … Es uzskatu, ka lielākā daļa māšu … Kad biju jauns, jutos vainīgs, ja … Es domāju, ka mans tēvs … Kad man neveicas, es … Visvairāk dzīvē es vēlētos … Kad es dodu citiem uzdevumus … Kad būšu vecs … Cilvēki, kuru pārākumu pār sevi es atzīstu … Manas bailes ne reizi vien lika man … Kad esmu prom, mani draugi … Mana spilgtākā bērnības atmiņa ir … Man ļoti nepatīk, ja sievietes (vīrieši) … Mana seksuālā dzīve … Kad es biju bērns, mana ģimene … Cilvēki, kas strādā kopā ar mani … Es mīlu savu māti, bet … Sliktākā lieta, ko man gadījies izdarīt, ir …

Testa rezultātu novērtēšanas piemēri (klīniskie gadījumi no psihologu prakses)

Attieksme pret tēvu

Es domāju, ka mans tēvs reti izrādīja savu pieķeršanos man. Ja tikai mans tēvs rīkotos kā īsts tēvs. Es vēlētos, lai mans tēvs uzvestos kā vīrietis. Es domāju, ka mans tēvs neuzvedas kā īsts vīrietis.

Interpretācija: parāda nepieciešamību pēc attiecībām ar adekvātu tēva tēlu. Jūt, ka paša tēvs šai lomai nav piemērots. Klīniskais iespaids: Tēvs nav spēcīga personība. Nevēlas ar viņu identificēties.

Attieksme pret ģimenes locekļiem

Salīdzinot ar lielāko daļu citu ģimeņu mana ģimene reti ir kopā. Mana ģimene izturas pret mani kā pret svešinieku, bet to neizrāda. Lielākā daļa man pazīstamo ģimeņu savā veidā cieš. Kad es biju bērns, mana ģimene strīdējās un mēs nesapratāmies.

Interpretācija: jūtas atstumts no ģimenes, kurā vienmēr bijis solidaritātes trūkums un problēmas.

Attieksme pret darbiniekiem

Es vislabāk strādāju ar nevienu. Cilvēki, ar kuriem es strādāju, ir slikti cilvēki. Man patīk strādāt ar cilvēkiem, kuri ir draudzīgi. Cilvēki, kas strādā kopā ar mani, parasti nevar mani ciest.

Interpretācija: jūtas atstumts no kolēģu puses un nosoda viņus.

Seksuālās attiecības

Kad es redzu vīrieti un sievieti kopā, es domāju, kā viņi satiek. Laulības dzīve man šķiet patīkama, ja abi partneri panāk viens otram pretī. Ja man būtu normāla seksuālā dzīve, es būtu apmierinātāks. Mana seksuālā dzīve nebija īpaši interesanta.

Interpretācija: vēlas personīgo dzīvi, bet šaubās par savām iespējām apprecēties.