Nervus stindzinošs pavērsiens Ukrainā Džolijas vizītes laikā – karavīri aizved prom viņas šoferi 0
Holivudas zvaigznei Andželīnai Džolijai, viesojoties Ukrainā, nācās piedzīvot nervus stindzinošu notikumu. Viņas pavadošā persona – miesassargs un šoferis – Dmitro Piščikovs tika aizturēts kontrolpunktā netālu no frontes līnijas un nogādāts iesaukšanas birojā, kamēr viņš pildīja pavadītāja pienākumus slavenības vizītes laikā, ziņo The Sun.
Kā teikts rakstā, vīrietis, tērpies melnā virsjakā un ar pleca somu, tika aizvests no Džolijas autokolonnas. Vēlāk viņš publicēja video, kurā vērsās pie saviem sekotājiem ar mierinošiem vārdiem: “Draugi, nekrītiet panikā! Viss ir kārtībā. Es neesmu ne bēdzis, ne slēpies no kāda.”
Lai gan Piščikovs apgalvoja, ka viņam ir medicīnisks atbrīvojums no dienesta mugurkaula veselības stāvokļa dēļ, viņš vēlāk atzina, ka ir oficiāli iesaukts un uzsācis militāro apmācību ar plānu dienēt Ukrainas armijā.
Ir arī neoficiālas ziņas, ka Džolija, iespējams, pat vērsusies pie Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska, cenšoties panākt sava komandas locekļa atbrīvošanu, taču šī informācija nav apstiprināta.
Piščikovs norādīja, ka viņš tika aizturēts neskatoties uz to, ka visi dokumenti bija spēkā. “Kad es jautāju, kāpēc mani aiztur, policists nevarēja sniegt atbildi. Man bija derīga medicīniskā izziņa, es nebiju izsludināts meklēšanā un nesen biju atgriezies no Doņeckas reģiona,” viņš atklāja.
Taču kontrolpunktā viņam lūgts doties līdzi, lai precizētu informāciju, kas, kā viņš vēlāk sacīja, izrādījās maldināšana.
Saskaroties ar Krievijas pieaugošo agresiju, Ukraina ir spiesta paplašināt mobilizāciju un iesaukt pēc iespējas vairāk vīriešu, tostarp tos, kuri uzskatīja, ka viņiem ir atbrīvojums.
Ukrainas sauszemes spēki vēlāk apstiprināja incidentu un precizēja, ka Ukrainas pilsonis bija daļa no grupas, kas pavadīja ārvalstu aktrisi Andželīnu Džoliju. Notikuma laikā šī grupa atradās tuvumā, un pēc visu apstākļu noskaidrošanas aktrise turpināja savu ieplānoto maršrutu.