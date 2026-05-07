Vairākas stundas pēc šūnu apraides paziņojuma izsūtīšanas noslēdzies apdraudējums Latvijas gaisa telpā 35
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama.