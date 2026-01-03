“Netiku izvarota, jo džeks ietrieca manu galvu sienā…” Bāros izplatās bīstama “sērga”, sievietes aicinātas uzmanīties 0
Sociālajos medijos izplatījusies publikācija, kur kāds vīrietis dalījies ar informāciju, kā bāros tiek sazāļotas sievietes.
“Iegāju piemājas veikalā. Ar apsargu jau bez maz kā čomi. Papļāpājām, kamēr lieku somu. Viņa meita pirms laika nomirusi 21 gada vecumā, jo bārā kāds kaut ko piebēris dzērienā. Diagnoze: pārdozēšana, vielu neatceras. Vai esat saskārušies ar ko tādu pēdējo 10 gadu laikā? Man kā bārmenim tie “upuri” parasti tika vienkārši pārdzērušies. Ja kādu “bērēju” pieķeršu aiz rokas, tur viss slikti,” vietnē “X” raksta Andrzej Mic.
Varētu šķist, ka šādi gadījumi ir retums, bet, spriežot pēc komentāru sadaļas, tā nav. Arī pats publikācijas autors papildina sevis teikto: “Bijušais kolēģis ar pieredzi bāros saka, tā esot sērga pa visu pasauli. Laikam dzīvoju vienradžu pasaulē.”
Komentāros Krista atklāj, ka viņa šādu gadījumu piedzīvojusi arī uz savas ādas, pat divreiz: “Divas reizes ar mani tas ir noticis. Vienreiz “Pienā”, otro reizi “Frančos”. Pienā draudzene savāca, bet “Frančos” bija cits stāsts – netiku izvarota, jo džeks ietrieca manu galvu sienā, es uz sekundi atskaidrojos un sāku skriet.”
Arī Ilze ir dzirdējusi par tādiem gadījumiem: “Nesen tieši dzirdēju par šo koncertā. Jauna sieviete klausās koncertu, onka 50+ pienāk un pasniedz alus pudeli. Bez flirta, bez “iepazīsimies, skaistulīt”, vienkārši atnes alu. Pēc tam drīz otru (pirmais tika izliets puķpodā). Pats ar citiem onkām no malas vēro. Labi, ka viss labi.”
Arī citi cilvēki ir dzirdējuši šādus stāstus:
“Draugu pārim divreiz “Jus”t bārā tā notika, abas reizes šie saprata, ka kaut kas nav vairs labi, un paspēja izsaukt taksi, ar ko tikt mājās.”
“Sievas draudzenei tā bija Stoholmā. Tas notiek visur. :(”
“Viena lieta, ka sveši ko ber. Biju reiz kompānijā, kur savējais pa kluso pilināja skābi klāt, lai “visiem jautrāk”. Nu nav tā, ka visi grib dolbīties.”
Šādas situācijas var būt tik biedējošas, ka kāds var izvēlēties uz bāriem neiet, pat ja to ļoti vēlas. Tomēr ko darīt tiem, kas nevēlas atteikties no izklaides? Daudzi komentāros norāda, ka glāzes visur ir jāsargā:
“Mamma mācīja man, un es to saku saviem bērniem – glāzi bez uzraudzības neatstāt. Bet, kad to dara tipa “draugi”, tad ir vāks…”
“Briesmīgi! Pats vienmēr cenšos pievērst uzmanību viesiem, kuri atstāj savus dzērienus uz letes nepieskatītus. Bieži vien vienkārši nolieku sev blakus, jo, ja kādam ir šaubas arī par mani, man nav problēmu uzsaukt svaigu dzērienu. Labāk tā, ne kā kāds pārdozējis. Pieskatam savējos!”
“Dzērieni ļoti jāpieskata. Drošības atšķiras atkarībā no iestādes formāta un apgaismojuma. Ja gar galdiem notiek micišana, dejas, tas būs bīstamāk nekā, ja draugu pulciņš kroga pie kausiem pārrunā lietas.”
“Ir iemesls, kāpēc man ar draudzenēm un draugiem ir dzērienu pieskatīšanas pakts jau kopš agrajiem 20. Vairs gan pa tādām vietām nevazājos, bet jauniešiem agresīvi jāmāca pieskatīt vienam otru un reizēm arī svešiniekus.”
“Neatstāju dzērienu nepieskatītu pat tad, ja bārā ir tikai bārmenis. Jo pasaule pilna slimo.”
“Ja kaut uz mirkli esi pametis savu dzērienu nepieskatītu, tas vairs nav tavs. To vajadzētu visiem ievērot. Pats pa bāriem nestaigāju. Lasīju interesantu statistiku – Vācijā katru gadu noindē 40 tūkstošus cilvēku. Nevajadzētu domāt, ka uz mums tas neattiecas.”
Iegāju piemājas veikalā.
Ar apsargu jau bez maz kā čomi.
Papļāpājām kamēr lieku somu.
Viņa meita pirms laika nomirusi 21 gada vecumā, jo bārā kāds kaut ko piebēris dzērienā.
Diagnoze: pārdozēšana, vielu neatceras.
Vai esat saskārušies ar ko tādu pēdējo 10 gadu laikā, jo man…
— Andrzej Mic (@AndzejMic) December 16, 2025
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!