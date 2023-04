Foto: SHUTTERSTOCK

Nevajadzētu izmisīgi censties mainīt to, kas nav maināms! Horoskopi 8.aprīlim







Auns

Šodien tev nevajadzētu būvēt lielus plānus, jo noteikti daudz kas mainīsies. Nevajadzētu arī aizmirst izdarīt to, ko biji solījis.

Vērsis

Šī diena no tevis prasīs rakstura stingrību un mieru. Iespējams, tu pat nenojaut, kādas nepatikšanas tevi sagaida!

Dvīņi

Šodien tev nāksies no kaut kā atteikties, lai kaut ko citu iegūtu vietā. Iespējams, ka šī pieredze tev būs sāpīga, un tomēr – arī tā ir pieredze.

Vēzis

Šķiet, ka ir pienācis laiks nopietnai un atklātai sarunai. Neatliec to! Ir pēdējais laiks pateikt otram, kādi ir tavi patiesie uzskati.

Lauva

Ģimene ir kā koks, kam nepieciešama barība un ūdens. Tad, kad tam kaut kas no tā visa pietrūkst, tas sāk nīkuļot.

Jaunava

Nevajadzētu izmisīgi censties mainīt to, kas nav maināms. Tu pats to vēl īsti neapzinies, tomēr apstākļi tev uz to norāda.

Svari

Samazini līdz minimumam visus kontaktus, kas nenotiek dabīgi – mazāk epastu, mazāk telefona zvanu. Lai tu šodien otru cilvēku saprastu, tev ar viņu ir jārunā dzīvajā.

Skorpions

Šī diena ir ļoti labi piemērota tam, lai tu radītu brīnumus. Nav svarīgi, jo tu neproti darīt, ir svarīgi, ko tu proti. Un proti tu tiešām daudz!

Strēlnieks

Šodien tev ir jāatsakās no egoisma, jo tas ne pie kā laba nenovedīs. Jābūt iecietīgākam pret citiem, jāļauj izteikt viņiem savas domas. Jārespektē tās.

Mežāzis

Savā trakajā skrējienā pacenties neaizmirst tos, kurus tu mīli un kuri mīl tevi. Veltī viņiem šodien savu laiku.

Ūdensvīrs

Ļoti svarīgi, lai šodien visi kontakti, kuri tevi uzrunā, neapliktu bez atbildes. Ļoti iespējams, ka kāds tev piedāvās kaut ko ļoti vērtīgu.

Zivis

Pacenties kolēģiem un draugiem ieskaidrot, ka nekas no tā, ko viņi dzirdējuši par tevi, var nebūt taisnība.