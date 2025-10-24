Ilustratīvs foto.
“Nevis cīnīties ar vardarbību, bet celt ekonomiku!” Sabiedrībā raisās diskusija par labklājību un tās ietekmi uz cilvēku uzvedību 0

17:55, 24. oktobris 2025
Viedokļi

“Vardarbība, noziedzība, tāpat arī alkohola patēriņš palielinās, pasliktinoties ekonomiskajai labklājībai! Nevis cīnieties, bet celt ekonomiku vajag,” uzskata Dace, daloties ar viedokli, kas raisījis diskusiju. Viņas sacīto papildina karte, kas skaidri parāda – Rietumeiropas valstis ir krietni turīgākas nekā Austrumeiropas un Balkānu reģioni. Daļa cilvēku piekrīt, ka ekonomiskā izaugsme ir galvenais sabiedrības veselības un drošības priekšnoteikums, taču citi iebilst – augsts iekšzemes kopprodukts (IKP) vēl nenozīmē mazāk noziedzības vai atkarību problēmu.

Dace sociālo mediju platformā “Threads” pauž savu viedokli un aizsāk diskusiju: “Vardarbība, noziedzība, tā pat arī alkohola patēriņš palielinās pasliktinoties ekonomiskajai labklājībai! Nevis cīnieties, bet celt ekonomiku vajag.”

Savu pausto viedokli papildina ar datiem, kuros redzams, ka karte vizuāli parāda Eiropas ekonomisko nevienlīdzību, kur Rietumeiropas valstis ir krietni bagātākas par Austrumeiropas un Balkānu reģioniem.

FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Laura komentāru sadaļā raksta: “Statistika ir vēl sliktāka, daļa neziņo un daļu nemaz vēl valsts neatpazīst.”

Marsals gan oponē diskusijas autores pausto apgalvojumu: “Nebūs gan tieša saistība ar alkoholismu un nabadzību. Austrijā alkoholisms tuvu augšgalam un ienākumi arī augšgalā. Tāpat paskaties ASV – ekonomika krietni virs Eiropas bagātākās valsts un noziedzība milzīga. Tas protams neliedz tiekties uz labāku dzīvi.”

Arī Juris uzskata, ka IKP tieši neatspoguļo valsts iedzīvotāju ekonomisko labklājību.

Mārtiņš pauž savu nostāju konkrētajā jautājumā: “Nav teikts ka noziedzības un alkohola patēriņš būtiski samazināsies ekonomikai uzlabojoties. UK, Vācija, Somija ir augšgalā ekonomikas ziņā un arī alkohola patēriņa ziņā, ASV noziedzības līmenis krietni augstāks kā daudzās valstīs ar daudz zemāku ekonomiku.”

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
LA.LV Aptauja

Vai, tavuprāt, valsts ekonomiskā labklājība tiešām ietekmē noziedzību un alkohola patēriņu?

  • Jā, labāka ekonomiskā situācija automātiski samazina noziedzību un alkohola patēriņu
  • Daļēji, bet ir arī citas lietas, kuras šo ietekmē
  • Nē, uzskatu, ka noziedzību un alkoholismu veicina citi faktori
