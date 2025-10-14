Ekonomikas ministrija izstrādājusi jaunu hipotekārās kreditēšanas programmu mājokļu iegādei reģionos 1
Ekonomikas ministrija (EM) ir izstrādājusi jaunu hipotekārās kreditēšanas programmu, kas nodrošinās hipotekāro aizdevumu pieejamību fiziskām personām mājokļu iegādei reģionos. Šobrīd programmas īstenošanai līdz 2029.gadam ir novirzīts publiskais finansējums 25.8 milj. EUR, ALTUM var papildus piesaistīt vēl finanšu resursus līdz 80.3 milj. EUR apmērā.
Tas risinās tirgus nepilnības – nepietiekamu hipotekāro aizdevumu pieejamību reģionos un veicinās mājokļu iegādi arī tajos Latvijas novados, kur līdz šim hipotekārā kreditēšana bija mazāk aktīva.
EM izstrādāto projektu “Noteikumi par aizdevumiem mājokļa iegādei reģionos” otrdien, 14.oktobrī, apstiprināja valdība.
“Vairāk nekā 3000 ģimenēm Latvijas reģionos ar finanšu institūcijas ALTUM starpniecību pavērsies līdz šim nebijušas iespējas saņemt hipotekāro kredītu mājokļa iegādei. Hipotekārā kreditēšana ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem reģionu attīstībai – ja cilvēkiem būs iespēja plānot savu nākotni un iegādāties mājokli, tad arī biežāk tiks atvērti jauni uzņēmumi un radītas jaunas darbavietas,” norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Hipotekārās kreditēšanas programmu īstenos A/S “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM), kam arī būs jānodrošina, lai hipotekāro aizdevumu likme nebūtu zemāka par vidējo hipotekāro aizdevumu likmi finanšu tirgū.
Hipotekārie aizdevumi būs pieejami mājokļu iegādei tikai ārpus Rīgas valstspilsētas un Pierīgas. Aizdevuma apmērs būs līdz 100 minimālajām mēnešalgām jeb 74 000 EUR, un termiņš – līdz 30 gadiem. Paredzēts, ka pieteikšanās hipotekārajiem aizdevumiem jaunajā programmā tiks atvērta oktobra beigās.
Šā gada 25. jūlijā, pēc intensīva un mērķtiecīga EM darba, Eiropas Komisija pieņēma lēmumu atļaut paplašināt ALTUM darbības jomu – izsniegt hipotekāros aizdevumus fiziskām personām mājokļu iegādei reģionos.