"Krastmala ir pilnīgi tukša – kurš tur ies?!" Asnāte Ziemele par galvaspilsētas attīstību

19:46, 20. oktobris 2025
Viedokļi

Rīgas attīstības prioritātēm būtu jābūt cieši saistītām ar dzīves kvalitāti, uzņēmējdarbības vidi un pilsētvides pievilcību. TV24 raidījumā “Uzmanības centrā ekonomika” Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” valdes priekšsēdētāja Asnāte Ziemele kritiski vērtēja galvaspilsētas krastmalas attīstību.

“Es kā Rīgas iedzīvotāja gribu teikt, ka tās investīcijas, piemēram, paņemot krastmalu, kas mums visiem patīk – viņa ir pilnīgi tukša, nu kurš tur ies?” sacīja Ziemele. Viņa norādīja, ka pie krastmalas ir potenciāla iespēja attīstīt dažādas kafejnīcas un krodziņus, taču infrastruktūras īpatnības to neļauj.

“Dejotāji tur vasarā dejo uz placīšiem, bet kāpēc tur Rīgas dome nevarēja izvilkt vadus, pievadus, kanalizāciju, lai tur varētu uztaisīt kafejnīcu, krodziņu, lai krastmala būtu dzīva?” norādīja Ziemele.

Viņa atzīmē, ka šāda situācija nav raksturīga citām galvaspilsētām pasaulē: “Kurā pasaules valstī, kur pa vidu ir upe, ir tik plānoti tukša krastmala?”

