Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Nezini, ko pagatavot, dodoties ciemos? Vienkāršie picas rullīši, kas garšos ikvienam 0

Elīna Kondrāte
Mājas Receptes

Ja kārojas vienkāršas un garšīgas uzkodas, kas ir sāļa, nevis salda, var pagatavot picas rullīšus.

Sastāvdaļas

saldētās rauga mīklas plāksnes
kūpināts šķiņķis vai desa
labi kūstošs siers
tomātu mērce
Pagatavošana

Mīklu atlaidina, izrullē mazliet plānāku un noziež ar tomātu mērci. Pa virsu uzkaisa rīvētu sieru, sīkos gabaliņos sagrieztu šķiņķi vai desu.

Mīklu sarullē garenā ruletē un sagriež 2–3 cm garos gabaliņos. Tos kārto uz plāts, mazliet piespiež, lai ir plakanāki. Var pārziest ar sakultu olu.

Cep aptuveni 180 grādos 15 minūtes.

Pildījumā var likt tikai sieru, var pievienot zaļumus, marinētus gurķīšus. Protams, garšīgi būs arī picas rullīši no pašu gatavotas rauga mīklas.

