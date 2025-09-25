No apaviem, kas derētu kūtij, līdz matracim ar traipu: kārtējās “Andele Mandele” “pērlītes”, kas nepatīkami pārsteidz 0
Tirdzniecības platformu “Andele Mandele” diendienā izmanto ļoti daudzi cilvēki. Kāds novērtē iepirkšanās ērtumu, kāds atkal cenu. Tomēr ik pa laikam šajā vietnē parādās apģērba gabali un apavi, kas pārsteidz negatīvā ziņā.
Kāda sociālā tīkla “Thread” lietotāja publicēja attēlu ar bērnu apaviem, ko var iegādāties “Andele Mandele” platformā. Tiek pārdotas lietotas botes ar trūkumiem. To cena – 5 eiro.
Kā redzams attēlā, apavi tiešām ir ar redzamiem trūkumiem – jau labi palietoti.
Latgaliski “klāvs” nozīmē “kūts”… Publicētais ieraksts aizsāka plašāku diskusiju par šāda veida “pērlēm”.
Kāda cita “Thread” lietotāja publicēja attēlu ar matraci, ko “Andele Mandele” platformā kāds tirgo par 100 eiro. Sākotnējā cena bija 400 eiro. Viss jau būtu labi, ja vien matracim nebūtu milzīgs traips. Sieviete izteica piezīmi: “Man tiešām šķiet, ka cilvēki ir neadekvāti.”
Kā norāda tirdzniecības platformas lietotāji, pārdot citiem apavus vai apģērba gabalus, kas atrodas, maigi sakot, žēlīgā izskatā, ir necieņa. Tādus labāk atdot tiem, kuriem tiešām tie noderētu, nevis pārdot par naudu.
Kāda sociālā tīkla lietotāja rakstīja: “Ļoti patīk andeles koncepts, bet šādi pārdevēji neciena ne sevi, ne citus.”
Cita norādīja: “Manā uztverē nodzīts var būt atdodams (ja otrā pusē tas noder), bet ne jau tirgojams.”
Vēl kāda lietotāja sacīja “Drausmīgi ir tad, kad šādus un vēl sliktākus tirgo par 20 eiro.”
“Andele Mandele” nav tikai vieta pirkšanai un pārdošanai – tas ir arī spogulis mūsu attieksmei. Varbūt reizēm patiešām ir vērts atcerēties – ja lieta savu mūžu jau godam nokalpojusi, tomēr vēl vienu vasaru kādam var noderēt, labākais risinājums būtu nodot labdarībai, nevis pārdot.