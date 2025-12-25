Publicitātes foto

Ne tikai pludmales un kalni: atklājas, kur patiesībā Ziemassvētkos dodas pasaules miljardieri

25. decembris 2025
Superbagātie cilvēki Ziemassvētkos bieži izvēlas Senbartelmu vai Aspenas vasarnīcas, nevis atpūtu mājās uz dīvāna. Kā ziņo “Business Insider”, gada nogalē pasaules bagātnieki masveidā dodas prom ar privātajām lidmašīnām un superjahtām, izvēloties ekskluzīvus un nomaļus galamērķus. Bieži vien viņi ceļo citu miljardieru kompānijās, vēsta ārzemju medijs.

“Tie ir ceļojumi uz vietām, kas faktiski ir pieejamas tikai cilvēkiem ar ļoti augstiem ienākumiem,” skaidroja konsultāciju firmas “Barton” dibinātājs Vinstons Česterfīlds. Pēc viņa teiktā, turīgi klienti meklē privātus kūrortus, kas atrodas tālu no pārējās pasaules.

Karību jūras reģions un Sentbārta – superjahtas kā magnēts

“Ja vēlaties sajust smiltis zem kājām un ēst kruasānu kā Parīzē, Sentbartelms ir īstā vieta,” sacīja Elizabete Brauna.

Tie, kas neizvēlas jahtas, par nakti viesnīcās kā “Eden Rock” vai “Cheval Blanc” maksā vairāk nekā 7 000 dolāru par numuru vai pat desmitiem tūkstošu par apartamentiem. Tiek uzskatīts, ka augstā cena pati par sevi ir daļa no šo vietu pievilcības.

“Tas nepavisam nav masu tirgus. Tur var nokļūt tikai tad, ja esi patiešām, patiešām bagāts,” piebilst Česterfīlds.

Alpi un Aspen – ziemas mīļotāju izvēle

Citi bagātās elites pārstāvji dodas uz kalniem, izvēloties ziemas brīvdienas pavadīt tur. Eiropā populārākie galamērķi ir Alpi: Gštāde, Sanktmorica, Kurševela un Valdīzera. Īpašumu cenas tur turpina pieaugt, piemēram, kvadrātmetrs Gštādē var maksāt līdz pat 47 300 eiro.

“Brīvdienas kalnos nodrošina lielāku atpūtu nekā brīvdienas uz kādas salas,” stāsta Brauna.

“Lieliski kalni, augstākās klases viesnīcas un restorāni – viss radīts, lai īpaši bagāti viesi justos kā mājās.”

Aspen lepojas ar “Nobu Matsuhisi” restorānu, “Gucci” un “Prada” veikaliem, kā arī privātiem klubiem. Tomēr galvenā atrakcija ir slēpošana – sporta veids, kas īpaši saista turīgos cilvēkus.

Garīgi ceļojumi kūrortu vietā

Ne visi miljardieri izvēlas pludmales vai kalnus. Daži dodas “iekšējos ceļojumos” – psihedēliskās rekolekcijās, piemēram, uz Peru vai Kostariku. Kā jokojot atceras simtmiljonāru privātā kluba “R360” dibinātājs Čārlijs Garsija: iespējams, šādi ceļojumi palīdz ģimenēm labāk sadzīvot svētku laikā.

Kamēr superbagātie dodas uz ekskluzīviem galamērķiem, daudzi slēpošanas kūrorti Eiropā saskaras ar izaicinājumiem. Daži kūrorti ir spiesti pārskatīt savu darba laiku vai pat pielāgot darbības režīmu, jo cilvēki vienkārši vairs nevar atļauties dārgas brīvdienas.

