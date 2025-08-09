Tiešsaistes iepirkšanās reizēm ir kā loterija – vari trāpīt pilnīgi desmitniekā vai palikt ar neko. Kristīnes stāsts par vārtiem ar tīklu un mana pieredze ar četrām kleitām ir spilgts piemērs, kā pāris nepamanīti vārdi aprakstā var izmaksāt dārgi.
Vārti ar tīklu… bez vārtiem
Kristīnes pieredzi uzzināju no viņas “TikTok” video. Viņa publicētajā video stāsta, ka internetā meklējusi un atradusi dāvanu dēlam dzimšanas dienā – futbola vārtus. Viņas pievienotajā ekrānšāviņā redzams, ka preces nosaukumā rakstīts: “Futbola vārti ar tīklu.” Norādīts arī izmērs metros. Viņa preci pasūtīja, bet, kad to saņēma, bija pārsteigta, jo paciņā atradās tikai futbola tīkls. “Pēc virsraksta skatoties, es saprastu vēl, ja atnāktu tikai vārti, bet ‘vārti ar tīklu’ – ka tīkls būs tas, kas atnāks, to es nevarēju iedomāties,” video saka Kristīne.
Esot neizpratnē, viņa sazinājās ar veikalu, no kura preci pasūtīja. Veikals viņai atbildēja, ka komplektācijā ietilpst tikai tīkls. Arī pati Kristīne atzīst veikala sacīto. “Virsraksts ir diezgan maldinošs, bet es neizlasīju līdz galam, tāpēc tā ir mana vaina,” norāda Kristīne. Viņa saviem sekotājiem atgādina, ka vienmēr sludinājumos vajag izlasīt pilnu preces aprakstu.
Kleitu paradīze pārvērtās par murgu
Līdzīga situācija gadījās arī man. Pavisam nesen “TikTok” latviešu influencerei uz auguma ieraudzīju kleitu, kas man ļoti iepatikās. Komentārā pajautāju, kur kleita iegādāta, un saņēmu arī atbildi. Ņemot vērā to, ka augusta vidū man jādodas uz kādu īpašu pasākumu, nolēmu kleitu pasūtīt.
Mājaslapa mani patīkami pārsteidza – tā ir kleitu paradīze. Pasūtīju trīs kleitas un vienai no tām divus izmērus. Jo kāpēc gan ne – izvēlēšos to, kas patīk, un pārējo preci atgriezīšu veikalam. Izveidoju pasūtījumu vairāku simtu eiro vērtībā.
Kleitas tika sūtītas no Austrālijas. Tās atnāca aptuveni nedēļas laikā un, pēc atmuitošanas, bija manās rokās.
Lielie prieki sākušies – kuru no visām lai tagad izvēlos pasākuma apmeklēšanai? Nevienu! Neviena kleita nepiepildīja manas ekspektācijas. Nodomāju: “Nu, neko darīt, sūtīšu atpakaļ!”
Tikai sapņos! Ieejot mājaslapā, izlasu, ka kleitas, kurām bijusi akcija, atpakaļ netiek pieņemtas. Atlaide bija trīs no četrām manis pasūtītajām kleitām. Tagad manā īpašumā ir četras nevajadzīgas (un, lieki piebilst, vienādas krāsas) kleitas, un nav, ko uzvilkt uz saviesīgo pasākumu.
Stāsta morāle gan no Kristīnes, gan manis – ja sūti preci pirmo reizi, izlasi visu kārtīgi. Citādi vari palikt ar tīklu un bez vārtiem vai ar četrām vienādas krāsas kleitām.