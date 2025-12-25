Foto. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Amerikas Savienotās Valstis ir publiskojušas Krievijas prezidenta Vladimira Putina un toreizējā ASV prezidenta Džordža Buša sarunu transkriptu, kas atklāj jaunu Krievijas politikas šķautni jau 2000. gadu sākumā, vēsta ārzemju medijs.

Dokumentus publiskoja bezpeļņas ekspertu organizācija “Nacionālais drošības arhīvs”, panākot to izpaušanu ar tiesas prāvas palīdzību. Sarunā 2001. gada 16. jūnijā Putins atgādināja, ka Padomju Savienība jau 1954. gadā bija iesniegusi pieteikumu iestāties NATO.

Krievija vēlējās pievienoties NATO, un Putins tobrīd pieminēja, sūdzoties, ka Maskava ir “atstāta ārpus alianses”. Viņš uzsvēra, ka Krievija “nav ienaidniece” un norādīja, ka tā jūtas izstumta no NATO.

Bušs tolaik uz šīm piezīmēm nereaģēja un mainīja sarunas tematu, faktiski ignorējot Kremļa pieeju.

Apvainojumi Ukrainai

Vēl viens transkripts, datēts ar 2008. gadu, tas bijis īpaši interesants. Tajā Putins draudēja ASV ar “ilgtermiņa konfrontāciju” ar Rietumiem, ja Ukraina tuvosies NATO aliansei, un nosauca Ukrainu par “mākslīgu valsti” ar it kā sadrumstalotu sabiedrību.

Šie ieraksti apliecina ideoloģisku sagatavošanos nākotnes konfliktam jau ilgi pirms 2014. un 2022. gada.

Putins arī sūdzējās Bušam par PSRS sabrukumu un to, ka Maskava piekrita atteikties no plašām teritorijām, tostarp Ukrainas, Kazahstānas un Kaukāza.

Kremļa cinisms iemūžināts uz papīra

Publiskotie dokumenti pierāda, ka mīts par “naidīgu NATO” neradās vienas nakts laikā. Sākotnēji Kremlis centās iekļūt aliansē, bet, kad tas neizdevās, NATO kļuva par ērtu ienaidnieku iekšzemes propagandai.

Jau toreiz bija skaidrs, ka runa nav par drošību, bet gan par revanšistiskām ambīcijām un imperiālu domāšanu.

