Tās foršās vīnogas bez sēkliņām! Atklāts, kāpēc tās nevajadzētu izvēlēties
Augļi nodrošina daudzas uzturvielas, taču tos uzskata par veselīgiem tikai tad, ja tos lieto mērenībā. Ne viss, kas lielveikalā izskatās veselīgs, patiesībā tāds arī ir.
Daudziem cilvēkiem vīnogu kauliņi šķiet nepatīkami – tie sprūst zobos, ir rūgti un nav īpaši garšīgi. Tāpēc bezsēklu vīnogas ir tik populāras visā pasaulē.
Lai iegūtu bezsēklu vīnogas ar labu garšu, augšanas laikā tās selektīvi apstrādā ar īpaāām vielām – giberelīniem un auksīniem, raksta vietne chip.de. Tas liek augļiem neveidot sēklas, atrasties tālāk viens no otra un būt lielākiem ražas novākšanas laikā.
Lai gan gala produkts tiek uzskatīts par drošu lietošanai pārtikā, ilgtermiņa ietekme vēl nav pilnībā izpētīta.
Vīnogu sēklas – kāpēc tās ir veselīgas
Vīnogu sēklas satur oligomērus proantocianidīnus (OPC), kuriem piemīt spēcīgas antioksidanta un pretiekaisuma īpašības. Tās var uzlabot sirds veselību un stiprināt imūnsistēmu.
Īpaši veselīgas ir zilās, sarkanās un melnās vīnogas – tajās ir augstāks resveratrola un kvercetīna līmenis. Resveratrols palīdz aizkavēt novecošanos, aizsargā ādu un šūnas no brīvajiem radikāļiem. Kvercetīns var mazināt alerģijas simptomus un atbalsta imūnsistēmu.
Lai uzņemtu visas vērtīgās vielas no šīm brīnišķīgajām ogām, ir vērts sakošļāt arī rūgtās vīnogu sēkliņas. Ja tas nešķiet pieņemami – var izmantot vīnogu kauliņu eļļu salātos vai kā ādas un skaistumkopšanas līdzekli. Eļļā saglabājas visas veselīgās īpašības, un tā sniedz daudz labumu organismam.