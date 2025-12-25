Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. pexels-nikola-tomasic

Tās foršās vīnogas bez sēkliņām! Atklāts, kāpēc tās nevajadzētu izvēlēties 0

LA.LV
16:52, 25. decembris 2025
Veselam Uzturs

Augļi nodrošina daudzas uzturvielas, taču tos uzskata par veselīgiem tikai tad, ja tos lieto mērenībā. Ne viss, kas lielveikalā izskatās veselīgs, patiesībā tāds arī ir.

Veselam
“Iestājas slimnīcā ar metastātisku resnās zarnas vēzi, kuru kā hemoroīdus “ārstējusi” kaimiņiene!” Profesors nobažījies par sabiedrības bezatbildību
Kokteilis
Mūsdienās daudzi pat nav dzirdējuši par šiem PSRS laiku mācību priekšmetiem: 7 aizmirstas “disciplīnas”
Kokteilis
FOTO. 5 latviešu Merilinas Monro: sievietes, kurām piemīt skaistuma ikonas šarms. Dažas pat ir bīstami līdzīgas
Lasīt citas ziņas

Daudziem cilvēkiem vīnogu kauliņi šķiet nepatīkami – tie sprūst zobos, ir rūgti un nav īpaši garšīgi. Tāpēc bezsēklu vīnogas ir tik populāras visā pasaulē.

Lai iegūtu bezsēklu vīnogas ar labu garšu, augšanas laikā tās selektīvi apstrādā ar īpaāām vielām – giberelīniem un auksīniem, raksta vietne chip.de. Tas liek augļiem neveidot sēklas, atrasties tālāk viens no otra un būt lielākiem ražas novākšanas laikā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atklāts, kā Kremlis savā labā izmantojis kontrabandas balonus, kas vairākkārt paralizēja Viļņas lidostu
Uz vakarpusi viss mainīsies! Laika prognoze sestdienai
Darba inspekcija piemērojusi administratīvo sodu “Rīgas satiksmei” – šoferi strādājuši ilgāk, nekā atļauj likums

Lai gan gala produkts tiek uzskatīts par drošu lietošanai pārtikā, ilgtermiņa ietekme vēl nav pilnībā izpētīta.

Vīnogu sēklas – kāpēc tās ir veselīgas

Vīnogu sēklas satur oligomērus proantocianidīnus (OPC), kuriem piemīt spēcīgas antioksidanta un pretiekaisuma īpašības. Tās var uzlabot sirds veselību un stiprināt imūnsistēmu.

Īpaši veselīgas ir zilās, sarkanās un melnās vīnogas – tajās ir augstāks resveratrola un kvercetīna līmenis. Resveratrols palīdz aizkavēt novecošanos, aizsargā ādu un šūnas no brīvajiem radikāļiem. Kvercetīns var mazināt alerģijas simptomus un atbalsta imūnsistēmu.

Lai uzņemtu visas vērtīgās vielas no šīm brīnišķīgajām ogām, ir vērts sakošļāt arī rūgtās vīnogu sēkliņas. Ja tas nešķiet pieņemami – var izmantot vīnogu kauliņu eļļu salātos vai kā ādas un skaistumkopšanas līdzekli. Eļļā saglabājas visas veselīgās īpašības, un tā sniedz daudz labumu organismam.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Kādas ir vīnogu priekšrocības: 7 iemesli, kāpēc tās vajadzētu ēst katru dienu
Dārzs
Kā atvairīt lapsenes no vīnogām un izglābt ražu?
Dārzs
Nesaprotamās vīnogas – vienos ķekaros ogas jau ēdamas, bet citos – zaļas un skābas? Skaidro vīnogu audzētājs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.