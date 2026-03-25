No Krievijas lidojošs drons ietriecies Igaunijas elektrostacijas skurstenī 41
Ziņa papildināta plkst. 10.07.
Trešdiena rītā Igaunijas ziemeļaustrumos Auveres elektrostacijas skurstenī ietriecies no Krievijas gaisa telpas ielidojis drons.
Saskaņā ar neapstiprinātām ziņām, tas nebija mānekļa drons, bet gan drons ar kaujas galviņu.
“25. marta naktī plkst. 3.43 drons ietriecās Auveres elektrostacijas skurstenī. Negadījumā neviens necieta,” paziņoja Drošības policijas pārstāvis.
Auveres elektrostacija atrodas netālu no Narvas pilsētas.
Notikuma vietā darbojas Glābšanas pārvaldes sapieri, procesuālo darbību vada Valsts prokuratūra, un lietu izmeklē Drošības policijas pārvalde.
“Saskaņā ar pašreizējo informāciju, drons nebija vērsts pret Igauniju. Pašlaik tiek veiktas sākotnējās darbības, izmeklēšana noskaidros konkrētākus apstākļus,” paziņoja ģenerālprokurore Astrīda Asi.
Tieslietu ministre Līza Pakosta paziņoja, ka valdība šorīt sanāks uz ārkārtas sēdi saistībā ar drošības incidentu.
Saskaņā ar kompānijas “Enefit Power” sākotnējo novērtējumu, elektrostacijai nav būtisku bojājumu, un incidentam nebūs būtiskas ietekmes uz Igaunijas elektroenerģijas sistēmu.
Ukraina naktī ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas ostai. Naktī uz trešdienu tika ziņots par Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem Ļeņingradas apgabalā.
“Tās ir Krievijas pilna mēroga agresijas kara sekas. Varam pieņemt, ka redzēsim vēl šādus incidentus,” sacīja Igaunijas Drošības policijas ģenerāldirektors Margo Pallosons.
Trešdienas rītā EE-ALARM draudu paziņošanas sistēma uz cilvēku mobilajiem tālruņiem visā Igaunijā nosūtīja paziņojumu: “Aizsardzības spēki: Sakarā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu reģionā pastāv ar to saistīti dronu draudi. Ja redzat tādu, patverieties un zvaniet pa tālruni 112. Papildinformācija: KRIIS.EE un 1247.”
Paziņojumā nebija precizēts, kura teritorija ir pakļauta dronu riskam. Ziņojumā arī bija neskaidrs, kas cilvēkam jāredz, lai patvertos. Pēc brīdinājuma gan uz 112, gan 1247 tika saņemti paniski zvani.
Neatliekamās palīdzības centrs paziņoja, ka ir bijis liels zvanu pieplūdums uz neatliekamās palīdzības numuru 112 un valsts informatīvo tālruņa numuru 1247, tāpēc, iespējams, būs jāgaida, līdz uz zvanu atbildēs pirmais pieejamais glābšanas koordinators vai konsultants.
Plkst. 9. 35 EE-ALARM nosūtīja jaunu paziņojumu: “Informācija precizēta! Bīstamās zonas ir Ida-Viru un Lēne-Viru. Ja redzat dronu, paslēpieties un zvaniet 112.”