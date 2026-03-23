Es jau pusotru gadu rakstu par ķildām darba vietā, jo uzskatu, ka problēmas noklusēt nevajag, tās ir jārisina un dažreiz tas iespējams vien publiski atklājot, kas noticis. Pie manis ar savu vēstuli vērsies Mārtiņš, kurš dalījies ar savu bēdu stāstu. Šoreiz padomu jautājam arī Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītājai Dacei Stivriņai.
“Vēlos dalīties ar savu pieredzi, kas, iespējams, nav unikāla, bet man personīgi bija gan nepatīkama, gan nesaprotama.
Nesen biju pieņemts darbā ar pārbaudes laiku. Strādāju maiņu grafikā, viss šķita normāli – darīju savu darbu, gāju uz maiņām, nekādu aizrādījumu vai brīdinājumu no darba devēja nebija.
Kādā rītā, kad man bija paredzēta kārtējā maiņa, gatavojos doties uz darbu, bet tad saņēmu īsziņu. Darba devējs vienkārši paziņoja, ka pārbaudes laiks nav izturēts un ka darbā varu vairs neierasties.
Man uzreiz radās jautājumi – vai tā vispār drīkst? Vai īsziņa ir oficiāls uzteikums? Un kas notiek ar manām maiņām, kas jau bija ieplānotas nākamajām dienām?
Cik saprotu, likums paredz, ka arī pārbaudes laikā darba devējam ir jāpaziņo par darba attiecību izbeigšanu vismaz trīs dienas iepriekš. Manā gadījumā tas netika ievērots – es to uzzināju tajā pašā rītā, kad man bija jābūt darbā.
Tāpat man nav skaidrs, vai man pienākas samaksa par šīm trim dienām, jo grafiks jau bija sastādīts un es biju gatavs strādāt.
Šī situācija lika man justies diezgan bezspēcīgam – it kā viss var beigties vienā īsziņā, bez jebkādas sarunas vai paskaidrojuma.
Tāpēc vēlos jautāt – vai šāda rīcība no darba devēja puses ir likumīga? Un ko darīt darbiniekam šādā situācijā?”
Atbild Dace Stivriņa, Valsts darba inspekcija, Klientu atbalsta nodaļas vadītāja.
“Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš (Darba likuma 47. panta pirmā daļa).
Paskaidrojam, ka gan darba devēja, gan darbinieka uzteikums ir izsakāmas rakstveidā.
Mutvārdu sarunām vai saziņai, izmantojot īsziņas jeb SMS, nav juridiskas nozīmes, – tikai rakstveidā izteikts uzteikums vai rakstveidā noslēgta vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu rada juridiskas sekas un ir pusēm saistoša.
Uzteikuma paziņošanu regulē Darba likuma 112.1 pants. Uzteikums stājas spēkā brīdī, kad tas rakstveidā tiek paziņots otrai pusei, no rakstveida uzteikuma paziņošanas dienas sākas uzteikuma termiņa skaitījums.
Ja kopš uzteikuma paziņošanas dienas, uzteikuma termiņa laikā darbiniekam ir darba dienas, tad šajās dienās darbiniekam jāierodas un jāveic darbs, bet darba devējam jāizmaksā darba samaksa!”
Vai tev ir bijis kāds nejēdzīgs vai nelikumīgs atlaišanas gadījums? Esi pieredzējis citas likstas savā darbā? Uzraksti man uz [email protected].
