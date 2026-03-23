“No rīta saņēmu īsziņu – uz darbu vari nenākt!” Mārtiņš neizpratnē, vai priekšniecība tā vispār drīkst rīkoties 41
Krista Draveniece

Foto: Pexels
Krista Draveniece
6:03, 23. marts 2026
Stāsti Pieredze

Es jau pusotru gadu rakstu par ķildām darba vietā, jo uzskatu, ka problēmas noklusēt nevajag, tās ir jārisina un dažreiz tas iespējams vien publiski atklājot, kas noticis. Pie manis ar savu vēstuli vērsies Mārtiņš, kurš dalījies ar savu bēdu stāstu. Šoreiz padomu jautājam arī Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītājai Dacei Stivriņai.

VIDEO. “Viņš bija kā tētis, kura man visu dzīvi trūka…” Laura traģiskajā Madonas avārijā zaudēja tuvu cilvēku
Irānas armija atbild uz Trampa ultimātu par Hormūzas šaurumu
Kokteilis
TESTS. Bērns, kurš tev patīk visvairāk, atklāj, kas bloķē tavu laimi
Lasīt citas ziņas

“Vēlos dalīties ar savu pieredzi, kas, iespējams, nav unikāla, bet man personīgi bija gan nepatīkama, gan nesaprotama.

Nesen biju pieņemts darbā ar pārbaudes laiku. Strādāju maiņu grafikā, viss šķita normāli – darīju savu darbu, gāju uz maiņām, nekādu aizrādījumu vai brīdinājumu no darba devēja nebija.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Situācija ir ļoti smaga…” karš Tuvajos Austrumos var novest pasauli pie smagākās krīzes pēdējo desmitgažu laikā
Krievijas izlūkošanas satelīts, iespējams, pārtvēris slepenus Vācijas militāros datus
Mums jums ir labas ziņas! Šodien Latvijā gaidāms ļoti pavasarīgs siltumiņš

Kādā rītā, kad man bija paredzēta kārtējā maiņa, gatavojos doties uz darbu, bet tad saņēmu īsziņu. Darba devējs vienkārši paziņoja, ka pārbaudes laiks nav izturēts un ka darbā varu vairs neierasties.

Godīgi sakot, biju šokēts. Neviens ar mani iepriekš nebija runājis, nebija nekādu signālu, ka kaut kas nav kārtībā. Vienkārši īsziņa – un viss beidzies.

Man uzreiz radās jautājumi – vai tā vispār drīkst? Vai īsziņa ir oficiāls uzteikums? Un kas notiek ar manām maiņām, kas jau bija ieplānotas nākamajām dienām?

Cik saprotu, likums paredz, ka arī pārbaudes laikā darba devējam ir jāpaziņo par darba attiecību izbeigšanu vismaz trīs dienas iepriekš. Manā gadījumā tas netika ievērots – es to uzzināju tajā pašā rītā, kad man bija jābūt darbā.

Tāpat man nav skaidrs, vai man pienākas samaksa par šīm trim dienām, jo grafiks jau bija sastādīts un es biju gatavs strādāt.

Šī situācija lika man justies diezgan bezspēcīgam – it kā viss var beigties vienā īsziņā, bez jebkādas sarunas vai paskaidrojuma.

Tāpēc vēlos jautāt – vai šāda rīcība no darba devēja puses ir likumīga? Un ko darīt darbiniekam šādā situācijā?”

Atbild Dace Stivriņa, Valsts darba inspekcija, Klientu atbalsta nodaļas vadītāja.

“Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš (Darba likuma 47. panta pirmā daļa).

Paskaidrojam, ka gan darba devēja, gan darbinieka uzteikums ir izsakāmas rakstveidā.

Mutvārdu sarunām vai saziņai, izmantojot īsziņas jeb SMS, nav juridiskas nozīmes, – tikai rakstveidā izteikts uzteikums vai rakstveidā noslēgta vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu rada juridiskas sekas un ir pusēm saistoša.

Uzteikuma paziņošanu regulē Darba likuma 112.1 pants. Uzteikums stājas spēkā brīdī, kad tas rakstveidā tiek paziņots otrai pusei, no rakstveida uzteikuma paziņošanas dienas sākas uzteikuma termiņa skaitījums.

Ja kopš uzteikuma paziņošanas dienas, uzteikuma termiņa laikā darbiniekam ir darba dienas, tad šajās dienās darbiniekam jāierodas un jāveic darbs, bet darba devējam jāizmaksā darba samaksa!”

Vai tev ir bijis kāds nejēdzīgs vai nelikumīgs atlaišanas gadījums? Esi pieredzējis citas likstas savā darbā? Uzraksti man uz [email protected].

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
nekad nenotiek! Latviete pārsteidz visus darba meklētājus, atklājot, kā tika uzaicināta uz darba interviju
RAKSTA REDAKTORS
“Lai nenobiedētu kandidātus, mēs to nenorādām!” Marina atklāj, kā darba devēji atklāti melo sludinājumos
RAKSTA REDAKTORS
“800 eiro, virsstundas un darbs sestdienās? Nē, paldies!” Kristaps pastāsta, kā Gen Z maina darba tirgu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.