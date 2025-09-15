No savējiem ir vieglāk zagt! Karteļa uzņēmumi nebaidās, tāpēc Latvijā var apgrozīt vairākus miljonus eiro 0

“Uzliktā soda nauda ir nekas,” TV24 raidījumā “Preses klubs” saka Kārlis Šadurskis, profesors, “Vienotība” biedrs, norādot, ka kartelistiem būvniecībā jāslēdz durvis uz mūžu, pat ja tie dibina jaunu uzņēmumu.

Runājot par atklāto karteli būvniecības nozarē, Šadurskis saka: “No savējiem ir vieglāk nozagt nekā no svešiem, jo savējie ir tuvāk.” Viņaprāt, soda pasākumi iepriekš bijuši pārāk maigi, tāpēc uzņēmumi nav nobijušies atkal veidot karteli. Viņš uzskata, ka uzliktā soda nauda ir nekas.

Viņaprāt, sistēmai vajadzētu būt tādai, ka, ja uzņēmējs vienu reizi ir pieķerts, tad gan būvniecības nozare, gan joma uz mūžu uzņēmējam ir slēgta. Arī izveidojot citu uzņēmumu, šādi uzņēmēji būvniecībā pēc būšanas kartelī nedrīkst būt. Uzņēmēji vienkārši nenobijās, vēlreiz uzsver Šadurskis.

Jau ziņots, ka Konkurences padome (KP) par dalību inženierkomunikāciju būvniecības uzņēmumu kartelī piemērojusi kopumā 513 508 eiro naudas sodu uzņēmumiem “Adapteris”, “Alpex”, “Infrakom”, “Siltumtehserviss” un “Apkure IM”. Kartelis ietekmējis 33 iepirkumus visā Latvijas teritorijā, šajos iepirkumos noslēgto līgumu summa pārsniedz 4,5 miljonus eiro, konstatēja KP. Aizliegtās vienošanās konstatētas laika periodā no 2021. līdz 2024.gadam.

Konkurences noteikumu pārkāpumi konstatēti par dalības nosacījumu saskaņošanu iepirkumos par inženierkomunikāciju tīklu remontdarbos. Tostarp Rīgas grupā galvenais iepirkumu dokumentācijas gatavotājs bija “Adapteris”, bet Rēzeknes grupā – “Siltumtehserviss”.

Arī 2021.gada vasarā KP atklāja 10 būvniecības uzņēmumu karteli, kura dalībnieki bija iesaistīti vismaz 70 iepirkumos par kopējo līgumsummu 686 989 991 eiro. Toreiz kartelī iesaistītos uzņēmumus sodīja ar naudas sodu kopumā 16 652 927 eiro apmērā.

