“Krievija vervē karavīrus no Afganistānas, Irānas un Irākas, lai cīnītos karā pret Ukrainu,” par jaunākajiem ukraiņu izlūkdienestu atklājumiem TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Iepriekš izskanējis arī publisks aicinājums kubiešiem pievienoties.

Nepatīkamākais, ka tiek vervēti bijušies Afganistānas karavīri, specvienību pārstāvji un izlūkdienestu virsnieki.

Afgāņu karavīriem sola kompensāciju no 1500 līdz 2500 dolāriem mēnesī, kā arī iegūt Krievijas pilsonību.

Nevar aizmirst, ka NATO valstis apmācīja šos afgāņu karavīrus. Apmācīti ir apmēram 20 000 – 25 000 cilvēku.

“Šie vīri saņēmuši kvalitatīvas apmācības, krieviem tas, protams, ir izdevīgi!” akcentē Slaidiņš.

Krievi meklē brīvprātīgos arī Irānā. Tur vervēšana notiek, aizbildinoties ar piedāvājumiem aizsargāt objektus Krievijas federācijā.

Irākiešiem tiek piedāvāt no 2500 – 3000 dolāru mēnesī, kā arī 10 000 dolāru par mājas būvniecību vai iegādi Krievijā. Šobrīd krievu armijā karo apmēram 1400 Irākas pilsoņu, kas nav maz.

