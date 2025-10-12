Es par vecu kaut kur doties… Cilvēkus satraucis paziņojums par iespējamajiem evakuācijas plāniem Baltijas valstīs 0
Pagājušās nedēļas beigās ārzemju mediji nāca klajā ar interesantu ziņu – saskaņā ar Reuters paziņojumu Baltijas valstis izstrādā plānus civiliedzīvotāju masveida evakuācijai Krievijas karaspēka iebrukuma gadījumā. Šāda informācija lielai daļai sabiedrības bija pārsteigums, tāpēc sociālo mediju platformās cilvēki sākuši diskutēt, lai saprastu, kas notiek.
Lietotājs ar segvārdu @ubinators sociālo mediju platformā “X vaicā: “”Sveiki, sveiki! Vai kāds ir saņēmis individuālo evakuācijas plānu evakuācijas mācībās, kas tagad notiek? No Baltijas ļaus bēgt 1,2 miljoniem cilvēku. Kauņas stadionā jau krāmējot kalnus ar raskladuškām. Tad es saprotu, ka es esmu balsts, kuram tikai Bučas perspektīva?”
Agnese raksta: “Man pilnīgi nav ne jausmas, kas ir tie 1/3 Latvijas iedzīvotāju, kurus taisās evakuēt. Ja jau nav man nekāda info, tad jau laikam jāgādā tomātu burkas, ko mest pa droniem!”
Kādu citu lietotāju ar segvārdu @Kurare123 interesē pavisam cits jautājums: “Es vien gribētu zināt, kur varēs triecienšauteni saņemt, ja vispār varēs. Kā Zeļenskis savulaik Kijivā izdalīja stobrus civilajiem.”
Krāmē 72 stundu somu (neaizmirsti radio, lai vari paklausīties Aidi Tomsonu un Māru Jansoni, kas droši vien X stundā stāstīs, ka tie ir draudzīgi tanki, ko vada naši maļčiki). Un nepīksti daudz, ja!
Nekur netaisās evakuēties. Marinēšu gurķus un sēnes. Es par vecu kaut kur doties.
Tagad viss no Ķīnas atkarīgs ar ko izvēlēsies draudzēties, ar RU vai ASV. Ja vēl ASV iedos UA Tomahawk, tad RU var arī sabrukt. Gan jau netrūkst vareni čaļi kuri gribētu RU resursu bagātības. Priekš kam Baltiju kur nekā nav.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka savu komentāru par konkrēto paziņojumu sniedzis kādreizējais Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks: “Mēs zinām, ka katrs novads ir atbildīgs par to, lai izveidotu civilās aizsardzības plānus arī kara apstākļiem, šie plāni principā ir publiski līdz kādam noteiktam līmenim.
Skaidrs, ka, gatavojot sabiedrību, jebkuram hipotētiskam karam, zinot, kas ir potenciālais ienaidnieks, ir loģiski, ka viena no plāna sastāvdaļām būs hipotētiskā evakuācija.
Šeit mēs redzam, ka žurnālisti ir paņēmuši vienu paziņojumu un to pasniedz tādā formā, ka tagad Krievijas eskalācijas dēļ Baltijas valstis gribētu cilvēkus kaut kur evakuēt. Tā tas nav. Vienkārši evakuācija ir viens no daudziem civilās aizsardzības plāna punktiem un tas šajās ārzemju mediju ziņās nav pienācīgi izskaidrots.