Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
pexels.com

Es par vecu kaut kur doties… Cilvēkus satraucis paziņojums par iespējamajiem evakuācijas plāniem Baltijas valstīs 0

LA.LV
22:01, 12. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Pagājušās nedēļas beigās ārzemju mediji nāca klajā ar interesantu ziņu – saskaņā ar Reuters paziņojumu Baltijas valstis izstrādā plānus civiliedzīvotāju masveida evakuācijai Krievijas karaspēka iebrukuma gadījumā. Šāda informācija lielai daļai sabiedrības bija pārsteigums, tāpēc sociālo mediju platformās cilvēki sākuši diskutēt, lai saprastu, kas notiek.

Reklāma
Reklāma
Viedoklis
Aplūkojot nošauto Modra suņu bildes vērīgāk, vairāki elementi tajās šķiet aizdomīgi… 204
Tavs totēma dzīvnieks pēc dzimšanas mēneša: ko tas atklāj par tevi?
Pastāv aizdomas, ka Krievija NATO var apdraudēt daudz ātrāk, nekā līdz šim tika prognozēts
Lasīt citas ziņas

Lietotājs ar segvārdu @ubinators sociālo mediju platformā “X vaicā: “”Sveiki, sveiki! Vai kāds ir saņēmis individuālo evakuācijas plānu evakuācijas mācībās, kas tagad notiek? No Baltijas ļaus bēgt 1,2 miljoniem cilvēku. Kauņas stadionā jau krāmējot kalnus ar raskladuškām. Tad es saprotu, ka es esmu balsts, kuram tikai Bučas perspektīva?”

Agnese raksta: “Man pilnīgi nav ne jausmas, kas ir tie 1/3 Latvijas iedzīvotāju, kurus taisās evakuēt. Ja jau nav man nekāda info, tad jau laikam jāgādā tomātu burkas, ko mest pa droniem!”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Atvēra priekšējās durvis un izmeta pusaudžus no autobusa!” Cilvēki atzīst, ka vairs nejūtas droši sabiedriskajā transportā
Virtuves dēlītis sācis nelabi smakot? Šis vienkāršais triks to atjaunos 10 minūšu laikā
“Mēs redzam un dzirdam, ka Krievija baidās!” Zelenskim bijusi otra telefonsaruna ar Trampu

Kādu citu lietotāju ar segvārdu @Kurare123 interesē pavisam cits jautājums: “Es vien gribētu zināt, kur varēs triecienšauteni saņemt, ja vispār varēs. Kā Zeļenskis savulaik Kijivā izdalīja stobrus civilajiem.”

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka savu komentāru par konkrēto paziņojumu sniedzis kādreizējais Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks: “Mēs zinām, ka katrs novads ir atbildīgs par to, lai izveidotu civilās aizsardzības plānus arī kara apstākļiem, šie plāni principā ir publiski līdz kādam noteiktam līmenim.

Skaidrs, ka, gatavojot sabiedrību, jebkuram hipotētiskam karam, zinot, kas ir potenciālais ienaidnieks, ir loģiski, ka viena no plāna sastāvdaļām būs hipotētiskā evakuācija.

Šeit mēs redzam, ka žurnālisti ir paņēmuši vienu paziņojumu un to pasniedz tādā formā, ka tagad Krievijas eskalācijas dēļ Baltijas valstis gribētu cilvēkus kaut kur evakuēt. Tā tas nav. Vienkārši evakuācija ir viens no daudziem civilās aizsardzības plāna punktiem un tas šajās ārzemju mediju ziņās nav pienācīgi izskaidrots.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Šie nav meli, bet tās ir puspatiesības,” Pabriks izskaidro ārzemju mediju ziņas par evakuāciju Latvijā
“Latvija, Lietuva un Igaunija nopietni gatavojas masveida pilsoņu evakuācijai Krievijas agresijas dēļ,” raksta vairāki ārzemju mediji
“Teikt, ka Baltijas valstis vai Polija ir vainojamas Krievijas agresijā…” Merkeles apgalvojumi sašūpo diplomātisko vidi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.