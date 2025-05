Neviens nepārbauda, vai sociālo platformu lietotāji ir īsti un dzīvi… “Viņi visi ir tumsas pusē!” Ieteikt







Sociālo tīklu un satura dalīšanās platformas, tostarp Google, YouTube un TikTok, ir nonākušas kritikas krustugunīs par nespēju nodrošināt lietotāju identitātes pārbaudi, kas apdraud autentisku komunikāciju un veicina dezinformāciju, TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” šai problēmai uzmanību aicināja pievērst uzņēmējs Normunds Bergs.

Šī problēma, kas saistīta ar platformu nevēlēšanos ieviest stingru regulāciju, rada bažas par to, vai tiešsaistes vidē sarunas notiek starp īstiem cilvēkiem vai anonīmiem kontiem un botiem.

Normunds Bergs asi kritizē sociālo tīklu platformas, norādot, ka to “lielākais grēks” ir atteikšanās no lietotāju verifikācijas, kas būtu nepieciešama, lai nodrošinātu drošu un patiesu komunikāciju: “problēma ir visās šajās platformās, protams, TikTok ir vis vistrakākais, [..] arī Twitter, kas tagad ir X, ir tajā tumsas pusē ļoti dziļi,” saka Bergs, uzsverot, ka neviena no šīm platformām nav gatava ieviest stingru lietotāju identitātes pārbaudi.

Viņš norāda, ka pat Google, kas “ir sen prom no sava pamatpostulāta Make no evil”, ir daļa no problēmas ar saviem YouTube algoritmiem, kas veicina negatīvu saturu: “Tas gan ir labākais no tiem ļaunajiem, bet vienalga.”

Bergs atzīmē, ka platformas reiz apsvēra lietotāju verifikāciju, taču atteicās no tās, aizbildinoties ar bažām par apspiestiem lietotājiem despotiskos režīmos. “Bija dažādi atvasinājumi, ka nabadziņi, apspiestie dažādos despotiskos režīmos, tagad nevarēs teikt patiesību, jo policija vai ļaunie apspiedēji varēs atšifrēt, kas viņi īstenībā ir,” ilustrē Bergs.

Viņš asi kritizē šādu argumentāciju, uzskatot, ka tā “neiztur jebkādu kritiku”. Pēc viņa domām, sociālajiem tīkliem jābūt videi, kurā “tev ir jābūt pārliecinātam, ka tu runā ar dzīvu cilvēku”.

Bergs uzsver, ka platformu nevēlēšanās ieviest verifikāciju ir saistīta ar biznesa interesēm: “Neviena no šīm platformām nav gatava lietotāju verifikācijai. Ja tas nositīs ieņēmumus, tas ir slikti biznesam. Diemžēl.” Viņš norāda, ka šāda pieeja rada vidi, kurā dezinformācija un anonimitāte dominē, apgrūtinot patiesu ideju apspriešanu un sabiedrības uzticēšanos tiešsaistes komunikācijai.