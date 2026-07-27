FOTO: Aculiecinieku

Nedēļa sāksies ar lietu – vietām Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes 0

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LETA
7:10, 27. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Pirmdien Latvijas lielākajā daļā palaikam līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

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Saule spīdēs tikai brīžiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem, dažviet gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +18..+24 grādi, valsts galējos austrumos tā vietām var sasniegt +27 grādus.

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Rīgā brīžiem līs, iespējamas pērkona lietusgāzes. Lēns dienvidu vējš kļūs mērens, gaiss iesils līdz +23..+24 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens 998-1003 hektopaskāli jūras līmenī.

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