Nedēļa sāksies ar lietu – vietām Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes 0
Pirmdien Latvijas lielākajā daļā palaikam līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Saule spīdēs tikai brīžiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem, dažviet gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +18..+24 grādi, valsts galējos austrumos tā vietām var sasniegt +27 grādus.
Rīgā brīžiem līs, iespējamas pērkona lietusgāzes. Lēns dienvidu vējš kļūs mērens, gaiss iesils līdz +23..+24 grādiem.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens 998-1003 hektopaskāli jūras līmenī.