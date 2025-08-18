#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
LETA
10:44, 18. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Valsts policija pārbaudē nav konstatējusi naida noziegumu kādas sievietes izteikumos bērnu džudo sacensībās “Young Stars 2025”.

Iepriekš sociālajos medijos izplatīts video, kurā dzirdams, ka kāda sieviete uzmundrina savu dēlu, kurš zaudējis cīņu, kliedzot: “Noslauki asaras! Vienalga! Tas ir krievs!”

Blakus sēdošā sieviete vaicājusi, vai tas vispār ir normāli tā runāt, bet sieviete atbildējusi, ka jā, ļoti.

Policija maijā sāka resorisko pārbaudi. Valsts policija Sabiedrisko attiecību nodaļā aģentūrai LETA apliecināja, ka, veicot pārbaudi un izvērtējot visu situāciju kopumā, tika konstatēts, ka notikušajā nav noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmju. Tāpēc tika pieņemts lēmums par atteikšanos sākt kriminālprocesu.

Policija arī norādīja, ka sociālajos tīklos publicētais nelielais video fragments neatspoguļo visu situāciju.

Latvijas Džudo federācija iepriekš paziņojumā norādīja, ka stingri iestājas pret jebkādu agresiju, aizskarošiem izteikumiem un neiecietīgu uzvedību no vecāku un skatītāju puses bērnu sacensību laikā, kā arī pret naida kurināšanu, diskrimināciju vai negatīvu attieksmi, balstoties uz personas nacionalitāti vai izmantoto valodu.

Federācija uzskata, ka jebkādas nacionālā naida izpausmes ir nepieņemamas, un tā apliecinājusi gatavību šādos gadījumos pilnībā sadarboties ar tiesībsargājošām iestādēm, lai nodrošinātu atbilstošu izvērtējumu un rīcību saskaņā ar likumdošanu.

