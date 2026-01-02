Līdz sertificēta būvspeciālista atzinumam aizliegta gāzes sprādzienā cietušās ēkas ekspluatācija Torņakalnā 0
Līdz sertificēta būvspeciālista atzinuma saņemšanai aizliegta gāzes sprādzienā cietušās ēkas ekspluatācija Rīgā, Bauskas ielā 15, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.
Piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Pēc sākotnējās informācijas, bojā gājis viens cilvēks un vairāki cilvēki ievainoti. Glābšanas darbi turpinās, tādēļ šī informācija vēl tiks precizēta, atzīmē pašvaldībā.
No cietušās ēkas evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viņiem nodrošināta iespēja uzturēties “Rīgas satiksmes” autobusos un tiek sniegta visa iespējamā palīdzība. 16 ēkas iedzīvotāji pieteikušies pagaidu izmitināšanai un tiks nogādāti uz viesnīcu.
Vairāki mājdzīvnieki, kurus iedzīvotāji izveda ārā, nogādāti patversmēs. Iekļūt ēkā pēc iekšā atstātajiem mājdzīvniekiem un mantām varēs tikai tad, kad beigsies glābšanas darbi un tiks novērsta bīstamība. Rīgas pašvaldība arī sniedz palīdzību glābējiem, tostarp piegādāts liels ceļamkrāns, ar kuru veikt paneļu demontāžu, atvestas smiltis.
Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ēkas īpašniekiem uzdevis nekavējoties pieaicināt sertificētu būvspeciālistu veikt ēkas tehnisko apsekošanu, lai noteiktu bojājumu apmērus, kā arī nosacījumus un nepieciešamās darbības ēkas daļējas ekspluatācijas pieļaujamībai vai atsākšanai.
Ēku apsaimnieko SIA “Latvijas namsaimnieks”, tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
Ja ēka pēc ugunsgrēka vai citas nelaimes nav izmantojama, dzīvokļu īpašniekiem Rīgas pašvaldība piedāvā saņemt gan sociālo palīdzību, gan iespēju apmesties pagaidu izmitināšanas vietā.
Kā vēstīts, AS “Gaso” Avārijas dienests piektdien plkst. 14.58 saņēma informāciju par gāzes smaku kāpņu telpā dzīvojamā mājā Bauskas ielā. Avārijas dienesta brigāde ieradās izsaukuma vietā plkst. 15.05.
Apsekojot ēku, “Gaso” darbinieki konstatēja gāzes koncentrāciju pie viena no mājas 5. stāva dzīvokļiem. Dzīvoklī esošā persona pavēra durvis, bet, ieraugot “Gaso” darbiniekus, durvis aizvēra, liedzot speciālistiem iekļūt dzīvoklī.
“Gaso” darbinieki sāka neatliekamo drošības pasākumu veikšanu, tika pārtraukta gāzes padeve kāpņu telpai un ēkai.
Tā kā “Gaso” darbiniekiem bija pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām ar ēkas gāzesvadu, tika izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts policija.
Darbu veikšanas laikā, vienam no “Gaso” darbiniekiem atrodoties mājas kāpņu telpā, notika sprādziens 5. stāva dzīvoklī. Kā apstiprināja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane, sprādziena rezultātā notikuma vietā bojā gāja “Gaso” darbinieks.
Valsts policijā aģentūrai LETA pavēstīja, ka par notikušo uzsākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.