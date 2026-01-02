VIDEO. No pingvīna skatpunkta: unikāli kadri atklāj dzīvi zem Antarktīdas ledus 0

Ukrainas zinātnieki no Vernadska pētniecības stacijas Antarktīdā publiskojuši iespaidīgu zemūdens video, kas ļauj ieskatīties pingvīnu ikdienā no pavisam neierasta skatpunkta — paša putna acīm.

Video materiāls uzņemts ar nelielu kameru un GPS izsekotāju, kas droši piestiprināts pingvīna mugurai. Ieraksts atklāj, kā subantarktiskie pingvīni ienirst dziļumā, medī krilu, izlaiž gaisu no spalvām, lai uzlabotu hidrodinamiku, un slīd ūdenī ar pārsteidzošu vieglumu. Īpašu uzmanību piesaista brīži, kuros pingvīni zem ūdens izpleš spārnus gluži kā putni lidojumā.

Zinātnieki uzsver, ka video nav mākslīgi paātrināts — viss redzams reālajā ātrumā. Tajā fiksēta arī reta uzvedība: pingvīni spalvu kopšanu veic peldēšanas laikā. Šī darbība ir būtiska gan siltumizolācijai, gan kustības ātrumam ūdenī.

Pētījums īstenots sadarbībā ar Norvēģijas Polāro institūtu un palīdz precīzāk interpretēt GPS datus, vienlaikus sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Antarktīdas jūras ekosistēmu aizsardzībā.

Zinātnieki cer, ka šādi vizuāli pierādījumi vairos izpratni par pingvīnu pielāgošanos ekstremālajiem apstākļiem un stiprinās starptautiskos dabas aizsardzības centienus.

