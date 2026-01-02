Evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viens gājis bojā! Torņakalnā daļēji sagruvusi daudzdzīvokļu ēka, aculiecinieki ziņo par spēcīgu sprādzienu 60
Piektdien, 2.janvārī, Torņakalnā Rīgā daļēji sagruvis daudzdzīvokļu ēkas jumts un daļa no piektā stāva, vēsta Latvijas Televīzija, atsaucoties uz aculiecinieku sniegto informāciju.
Negadījums noticis Bauskas ielā 15.
Aculiecinieki ziņo par spēcīgu sprādzienu, kas bija dzirdams arī citās apkaimēs.
“Visa māja nodrebēja un bija šausmīgs būkšķis,” sociālajos tīklos raksta Kristīne, kura dzīvo Koku ielā.
Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
VUGD informē, ka pēcpusdienā, plkst. 15.20 tika saņemts izsaukums uz Bauskas ielu un pašlaik glābēji strādā notikuma vietā.
VUGD norāda, ka pēc sākotnējās informācijas noticis konstrukciju sabrukums daudzdzīvokļu ēkas augšējos stāvos. No ēkas tiek evakuēti cilvēki.
Valsts policijā aģentūrai LETA norādīja, ka, balstoties uz sākotnējo informāciju, nenoskaidrota persona, iespējams, veikusi gāzes vada demontāžu, kas izraisīja sprādzienu. Patlaban tiek skaidroti notikušā apstākļi.
Rīgas dome medijiem izsūtījusi informāciju, ka pie vainas bijis gāzes sprādziens.
Rīgas pašvaldība piedāvā visu iespējamo palīdzību iedzīvotājiem, kuri piektdien, 2. janvārī, evakuēti no gāzes sprādzienā cietušās ēkas Torņakalnā, Bauskas ielā 15.
Pagaidām nenoskaidrotu apstākļu dēļ piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Patlaban evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viņiem nodrošināta iespēja uzturēties “Rīgas satiksmes” autobusos un tiek sniegta visa iespējamā palīdzība. Tuvākajā laikā ēku apsekos būvinspektors, lai varētu lemt par tās tālāko ekspluatāciju.
Ja ēka pēc ugunsgrēka vai citas nelaimes nav izmantojama, dzīvokļu īpašniekiem Rīgas pašvaldība piedāvā saņemt gan sociālo palīdzību, gan iespēju apmesties pagaidu izmitināšanas vietā.
Evakuētajiem iedzīvotājiem ir tiesības pašvaldībā saņemt krīzes pabalstu, kuru var pieprasīt divu mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas. Iedzīvotāji var vērsties ar iesniegumu krīzes pabalsta saņemšanai Rīgas Sociālajā dienestā, sazinoties pa tālruni 80001201.
Tāpat iedzīvotāji aicināti vērsties Sociālajā dienestā, ja nepieciešama kāda cita palīdzība, piemēram, apģērbs, pārtikas pakas, dokumentu atjaunošana, vai vēl kāds cits sociālais atbalsts. Plašāka informācija par sociālās palīdzības iespējām pieejama pa tālruni 80001201.
Iedzīvotājiem, kam nepieciešama pagaidu dzīvojamā telpa, šobrīd tiek piedāvāta istaba pašvaldības viesnīcā (līdz 5 dienām). Par izmitināšanas iespējām viesnīcā aicinām sazināties ar pašvaldības policiju pa tālruni 112.
Cietušajām un apdraudētajām personām ir tiesības pieteikties pagaidu dzīvojamai telpai un vienreizējam pabalstam remontam gadījumā, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā un Pilsētas attīstības departaments pieņēmis lēmumu aizliegt dzīvojamās mājas ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai.
LSM.LV ziņo, ka, ierodoties notikuma vietā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) konstatēja viena cilvēka nāvi. Palīdzība sniegta trim cilvēkiem, no kuriem divi nogādāti ārstniecības iestādē.
Kaimiņi Latvijas Televīzijai zināja teikt, ka kāds 5. stāva dzīvokļa iemītnieks pats veicis remontu. Kaimiņi sajutuši gāzi, izsaukuši avārijas dienestu. Brīdī, kad dienests ieradies un darbinieki kāpuši augšā pa kāpnēm, atskanējis sprādziens.